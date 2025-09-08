YASED, 2026-2028 Orta Vadeli Program’ı (OVP) değerlendirdi: Makroekonomik istikrar, dijital ve yeşil dönüşüm, yatırım ortamının iyileştirilmesi ve enflasyonla mücadele hedefleri desteklenirken, kamu-özel sektör iş birliği vurgulandıİSTANBUL (İGFA) - Uluslararası Yatırımcılar Derneği (YASED), 2026-2028 Orta Vadeli Program’a (OVP) ilişkin değerlendirmesini paylaştı.

YASED, son üç yılda uygulanan ekonomi programıyla CDS primlerinin gerilediğini, kredi notlarının yükseldiğini, cari açığın azaldığını ve TL’ye güvenin arttığını belirtirken, enflasyonun hedeflenenden yavaş düşmesi, sıkı finansal koşulların firmaları zorlaması ve TL’nin değerli seyrinin rekabetçiliği olumsuz etkilediği ifade edildi.

YASED Başkanı Tolga Demirözü, OVP’nin enflasyonla mücadeleye odaklanan, büyümeyi yatırım ve ihracata dayandıran yaklaşımını olumlu bulduklarını belirtirken, bütçe açığı artışının vergi oranlarını artırmak yerine kayıt dışı ekonomiyle mücadeleyle sağlanması gerektiği vurguladı. Başkan Demirözü, dijital dönüşüm için 5G ve fiber altyapının yaygınlaştırılması, yeşil dönüşüm için emisyon ticaret sisteminin rekabetçiliği destekleyecek şekilde geliştirilmesini önerirken, şstihdamda güvenceli esnek modellerin kritik olduğu kaydetti.

2025’in ilk altı ayında uluslararası doğrudan yatırım (UDY) yüzde 27 artarak 6,3 milyar dolara ulaştı.

YASED, OVP hedeflerinin uygulanmasıyla UDY’nin iki katına çıkabileceğini, ancak küresel rekabetin yoğun olduğunu belirtti. Kamu-özel sektör iş birliğinin güçlendirilmesi ve YOİKK gibi mekanizmaların etkin kullanımı gerektiği vurgulandı.