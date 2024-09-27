Bursa'da sağlık, eğitim ve spor alanlarında ihtiyaç sahibi kişilere yardım etmek amacıyla kurulan Yarına Şans Ver Kulübü (YASAV), bu akşam yeni sezona merhaba demeye hazırlanıyor.BURSA (İGFA) - 'İçimizde Var' sloganıyla kurulan YASAV, ve yaptıkları çalışmalar adlarından sıkça bahsettiren Yarına Şans Ver Kulübü (YASAV) uzun bir tatilin ardında yeni döneme bomba gibi girmeye hazırlanıyor.

Bu akşam Kaleiçi Otel'deki tüm üyelerin buluşması ile başlayacak olan çalışmalar tatil süresinde kaldığı yerden tüm hızıyla devam edecek. Yeni sezonda daha bir çok başarılı çalışmaya imza atacaklarını söyleyen YASAV Başkanı Emire Cantürk Eren YASAV olarak motivasyon ve enerji dolu olduklarını söylüyor.