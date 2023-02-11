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Deniz Baykal hayatanı kaybetti
CHP Eski Genel Başkanı ve Antalya Milletvekili Deniz Baykal hayatını kaybetti.
YAŞAM 11.02.2023, 08:43 Murat Aydın
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, eski CHP Genel Başkanı ve Antalya Milletvekili Deniz Baykal’ın vefat ettiğini bildirdi.
Kılıçdaroğlu sosyal medya hesabından “Genel Başkanımız, Türkiye ve Cumhuriyet Halk Partimizin sevdalısı, Antalya milletvekilimiz, kıymetli büyüğümüz Sayın Deniz Baykal'ın vefatını büyük bir üzüntü ile öğrendim. Bize mücadelelerle dolu bir hayat öyküsünü miras bıraktı. Milletimizin başı sağ olsun” mesajını paylaştı.
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