Cumhurbaşkanı Erdoğan Resterasyonu yapılan Yeni Camii'yi ibadete açtı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Eminönü'ndeki Yeni Camii'nin restorasyon sonrası ibadete açılış törenine katıldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, " Bir Cuma bayramındayız. Böyle bir bayram gününde hamd olsun uzun bir süredir tadilatı tamiratı restorasyonu devam eden Yeni Camii'mizi yenilemiş oluyoruz. Bu birlik ve beraberlik bizim en büyük bayramımız olacak" dedi.

2016 yılında restorasyonuna başlanılan ve çalışmaların toplam maliyeti 70 milyon lira olan 358 yıllık Yeni Cami, restorasyon sonrası bugün Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla yeniden ibadete açıldı.

“YENİ CAMİİ RESTORASYONU 2016 YILINDA BAŞLATILMIŞTIR”

Osmanlı Padişahı 3. Murad'ın eşi Safiye Sultan tarafından başlatılan Eminönü'ndeki Yeni Camii inşaatının 1665'te Sultan 4. Mehmed'in annesi Hatice Turhan Sultan tarafından tamamlandığını anlatan Cumhurbaşkanı Erdoğan, camiinin restorasyonu hakkında şu bilgileri verdi: "Yaklaşık 358 senedir milyonlarca kişinin uğrak yeri olan Yeni Camii restorasyonu 2016 yılında başlatılmıştır. Bu kapsamda caminin saçak ve kubbelerindeki 175 ton kurşun değiştirilmiştir. Dış cephesi tamamıyla temizlenmiştir. Beden ve revak duvarları güçlendirilmiştir. Özgün malzemelerle yapılmayan içlik ve dışlıklar da aslına uygun şekilde değiştirilmiştir. Mermer söve, silme, alem ve korkuluklarındaki bozulmalar ve hasarlar giderilmiştir. Tarihî çinilerden kötü durumda olanlar sökülerek sağlamlaştırılmış, çatlak veya parça kaybı olanlar kalem işleriyle tamamlanmıştır. Revak kubbelerindeki kalem işleri restorasyon projesine göre tekrar yapılmıştır."

Cumhurbaşkanı Erdoğan, camide namazını eda ederken zeminde kubbeyi seyrettiğinde yepyeni bir Yeni Camii'nin meydana geldiğini Allah'a hamdederek gördüğünü dile getirdi.

Burada emeği geçen tüm mimarlara ve sanatkârlara şahsı, milleti, vakıf teşkilatı, Kültür ve Turizm Bakanlığı adına teşekkür eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, şöyle konuştu: "Çünkü Yeni Camii, öyle bir kenara konulacak cami değil. Burada benim de hatıram var. İmam hatip okulu dördüncü sınıfta okurken bir Kadir Gecesi burada Feyzullah Hoca'mızla vaaz verdik. Bir vaaz o verdi, arkasından ben devam ettim, bir vaaz da ben verdim. Nerelerden nerelere geldik. Ve Yeni Camii'nin bizde böyle bir hatırası da var. Rabb'im yar yardımcımız olsun. Rabb'im birliğimizi, beraberliğimizi daim kılsın ve bu birlik beraberlik bizim en büyük bayramımız olacak inşallah. Sizleri birliğimizde, beraberliğimizde daim olarak bu yola devamınızı özellikle istiyorum. Sizleri Allah'a emanet ediyorum. Tüm şehitlerimiz için gelin birer Fatiha okuyalım diyorum."

Cumhurbaşkanı Erdoğan, İstanbul Müftüsü Safi Arpaguş'un duasının ardından beraberindekilerle kurdele keserek caminin açılışını gerçekleştirdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, kurdele kesimi sırasında, "Tüm dünya Müslümanlarını, Yeni Cami'miz inşallah hizmette unutulmayacak anılarla inanıyorum ki bu güzel mekânda ağırlayacaktır. Ya Allah, Bismillah" ifadelerini kullandı.