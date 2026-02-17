İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı, yasa dışı bahis ve suç gelirlerinin aklanmasıyla ilgili yürütülen soruşturma kapsamında 10 kişinin gözaltına alındığını, çok sayıda taşınmaz ve araca el konulduğunu açıkladı. Diyarbekirspor Kulübü'nün de yasadışı bahis oynatılmasına olanak sağladığı saptandığında kulübe el konuldu.

İSTANBUL (İGFA) - İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı, 7258 sayılı Kanun'a muhalefet ve suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama suçlarına ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında kamuoyunu bilgilendirdi.

Başsavcılık tarafından yapılan açıklamada, Tuzlaspor Kulübü eski yöneticilerinin yasa dışı bahis sitesi işleticiliği yaptığı ve bu faaliyetlerden elde edilen gelirleri bazı spor kulüpleri üzerinden akladıkları tespit edildiği bildirildi. Soruşturma, T.C. Gençlik ve Spor Bakanlığı Rehberlik ve Denetim Başkanlığı denetim raporu, MASAK raporları, Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü incelemeleri ve kripto varlık gelir analizleriyle desteklendi.

Bugün İstanbul merkezli Ankara, İzmir, Hatay ve Diyarbakır'da eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonda 10 şüpheli gözaltına alınırken, firari 5 şüphelinin yakalanması için çalışmaların sürdüğü kaydedildi.

Operasyon kapsamında 3 şirket, 6 araç, 3 motosiklet, 7 daire, 6 arsa, 1 işyeri ve 1 futbol kulübüne el konulurken çok sayıda dijital materyal de ele geçirildiği bildirildi.

İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı, yasa dışı bahis ve suç gelirlerinin aklanmasıyla mücadeleye kararlılıkla devam edileceğini belirtti.