Uşak Doğa Koruma ve Milli Parklar ekipleri, termal drone destekli denetimlerle yasa dışı avcılıkla mücadelede başarılı operasyonlar gerçekleştirdi.

UŞAK (İGFA) - Uşak Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü, yasa dışı avcılıkla mücadelede teknolojiyi etkin şekilde kullanmaya devam ediyor. Ekipler, termal drone destekli kontroller sayesinde sahadaki avcılık faaliyetlerini anlık olarak takip ediyor.

Gerçekleştirilen son denetimlerde termal drone ile yapılan taramalarda yasa dışı avcılık yapan 2 kişi tespit edilerek yakalandı. Şahıslara ilgili kanunlar çerçevesinde idari para cezası uygulanırken, avlanmada kullandıkları silahlara el konuldu.

https://twitter.com/milliparklar/status/2023661190795456528

Genel Müdürlük, operasyonların amacının yaban hayatını korumak ve doğal dengeyi sağlamak olduğunu vurgulayarak, 'Yaban hayatına yönelik her türlü yasa dışı müdahaleye karşı kararlılıkla mücadele ediyoruz' ifadelerini kullandı.