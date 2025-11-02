Cumhurbaşkanı Erdoğan imzalı genelge Resmi Gazete'de yayımlandı. MASAK koordinasyonunda sanal mecralar, finans ve reklam kanallarında yasa dışı bahis ve kumar engellenecek.

ANKARA (İGFA) -Sanal ortamda yasa dışı bahis, şans oyunları ve kumarla mücadele için hazırlanan Eylem Planı (2025-2026), Cumhurbaşkanlığı Genelgesi ile yürürlüğe girdi.

Resmi Gazete'de yayımlanan genelge, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla tüm kurumlara görev yükledi.

Buna göre yasa dışı faaliyetlerin aile bütünlüğünü bozduğu, sosyal ilişkileri zayıflattığı, gençleri hedef aldığı ve kayıt dışı ekonomiyi artırarak suç gelirlerini akladığı vurgulandı.

Sanal dünyanın büyümesi, sosyal medya ve fintech'lerin yayılmasıyla sorunun boyut değiştirdiği belirtiilen genelgede etkin mücadele, kamu güvenliği, toplumsal koruma ve ekonomik refah için 'hayati' olarak nitelendirildi.

MASAK liderliğinde kamu kurumları ve STK'larla iş birliği hedeflenen genelgede sanal mecralar, finansal sistem, reklam/tanıtım kanalları ve uluslararası boyutlarda tespit ve engelleme. hukuki/idari altyapı güçlendirme, teknik kapasite artırma, kurumlar arası koordinasyon ve uluslararası işbirlikleri ve vatandaş farkındalık çalışmaları planlandı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, tüm kurumların görevlerini hassasiyetle yerine getirmesini isterken, eylem planının uygulanmasında öncelikli destek sağlanması ricasında bulundu.

Plana göre, yasa dışı bahis oynamanın cezasını 82 bin TL'den 329 bin TL'ye çıkaran yaptırımları da kapsıyor; FATF gri liste riskini önlemeyi hedefliyor.