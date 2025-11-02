Türkiye Basketbol Süper Ligi'nin yanı sıra Avrupa Basketbol Şampiyonlar Ligi'nde de mücadele eden Mersin Spor Kulübü (MSK), geleceğin basketbolcularını yetiştirmek ve onların sadece Mersin'e değil, Türk basketboluna da en iyi şekilde hizmet sunmaları amacıyla başlattığı MSK Basketbol Akademi'nin basın lansmanını gerçekleştirdi.

MERSİN (İGFA) - Macit Özcan Spor Tesisleri içerisinde bulunan MSK Basketbol Akademi binası bahçesinde gerçekleştirilen lansmana; Mersin Gençlik ve Spor İl Müdürü Göksun Öz, MSK Kulüp Başkanı Berkay Üstündağ, MSK Asbaşkanı Doğukan Uyar, MSK Yönetim Kurulu üyeleri, Mersin Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu Başkanı Mithat Ertaş, Mersin Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Kaya Tepe, spor ve basketbol camiasının önde gelen isimleri ile basın mensupları katıldı.

ÜSTÜNDAĞ: 'MERSİN'İN BASKETBOL CENNETİ OLABİLECEĞİNİ GÖSTERECEĞİZ'

MSK Basketbol Akademi'nin tanıtım videosunun izlenmesiyle başlayan programda konuşmasına, kulübe verdiği desteklerden dolayı Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer'e teşekkür ederek başlayan MSK Başkanı Berkay Üstündağ, gerek Milli Takım'ın gerekse kulüpler düzeyindeki başarılarla birlikte basketbolun yeniden öne çıktığı bir dönemin başladığına dikkat çekti.

Basketbolun sadece İstanbul, Ankara ve İzmir gibi illere sıkıştırılmaması gerektiğini, Mersin'in de bir basketbol cenneti olabileceğini topluma göstermek istediklerini belirten Üstündağ, 'Bu proje bizim için maç kazanmaktan ziyade, buradan çıkaracağımız bir Milli Takım oyuncusunun bize çok daha büyük katkılar sağlayacağını ve bizi çok daha mutlu edeceğini göstermek için atılmış bir adım. Mersin'deki tüm sporseverler, takımlar ve kulüpler olarak barış içerisinde birbirimizi destekleyerek bu projeyi iyi yerlere getirdiğimizde, 'Mersin artık bir basketbol şehri olmuştur' diyeceğiz' dedi.