YAŞ kararları ile bazı bakanlıklarda müdürlüklere ilişkin atama kararları bugünkü Resmi Gazete'de yayımlandı. 1'i müdür, 3'ü müdür yardımcısı bakanlıklarda görev alan 4 kişi görevden alındı.ANKARA (İGFA) - Türk Silahlı Kuvvetleri'ndeki terfiler ve atamalara dünkü YAŞ kararları bugünkü Resmi Gazete'de yayımlandı.

Alınan kararlara göre; 23 general ve amiral bir üst rütbeye, 77 albay ise general ve amiralliğe yükseltildi. Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Ercüment Tatlıoğlu'nun görev süresi bir yıl uzatıldı.

Bugünkü Resmi Gazete'de yayımlanan atama kararlarında bazı bakanlıklara ilişkin müdürlüklere yönelik yapılan atamalarda yer aldı. Kültür ve Turizm Bakanlığı Sinema Genel Müdür Yardımcısı İbrahim Yazar'ın yanı sıra Orman Genel Müdürlüğü'nde Genel Müdür Yardımcısı Zekeriya Nane ve Recep Ateş, Antalya Orman Bölge Müdürü Vedat Dikici görevlerinden alındı.

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