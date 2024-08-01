Bursa Büyükşehir Belediyesi’nin Mudanya sahiline de değer katacak önemli projelerden biri olan ‘Güzelyalı Yat Limanı, Balıkçı Barınağı, Tekne İmal ve Çekek Yeri’ projesi, düzenlenen toplantıyla ilçe halkına anlatıldı.BURSA (İGFA) - Bursa Büyükşehir Belediye Başkanlığı tarafından yapılması planlanan ve geçtiğimiz günlerde ÇED süreci başlatılan ‘Güzelyalı Yat Limanı, Balıkçı Barınağı, Tekne İmal ve Çekek Yeri’ projesi düzenlenen toplantıyla vatandaşlara tanıtıldı. Halkı bilgilendirme, görüş ve önerilerini almak amacıyla Güzelyalı Balıkçı Barınağı'nda düzenlenen toplantıya, Bursa Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Mehmet Emin Direkçi, Park ve Bahçeler Daire Başkanı Hakan Tanrıöver, Sahil Planlama ve Yapım Şube Müdürü Süleyman Dede, Mudanya Liman Başkanı Veysel Yaşar ve vatandaşlar katıldı.

“HALKIMIZ İÇİN’ HİZMET SUNMAYI HEDEFLİYORUZ”

Projenin hem Bursa’ya, hem de Mudanya’ya değer katacağını belirten Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Mehmet Emin Direkçi, kente daha yaşanabilir ve daha güzel bir gelecek sağlamayı amaçladıklarını söyledi.

ÇED sürecindeki proje hakkında bölge halkının görüşlerini de öğrenmek istediklerini belirten Direkçi, düzenlenen toplantıyla vatandaşların çekince ve endişelerini öğrendiklerini dile getirdi. Halkın görüş ve düşüncelerini ilgili kurum ve kuruluşlara ileteceklerini anlatan Direkçi, “Projeyle ilgili olumsuz görüşlerin, geçmişte yaşananlarla ilgili olduğunu düşünüyorum. Bizim amacımız, sadece tekne veya yat sahiplerine hizmet etmek değil. Projede yer alan otopark alanı, yürüyüş yolları, yeşil alanlar, kafe, restoran ve dinlenme alanları ile halkımıza hizmet etmektir. Bölge halkının keyifli vakit geçirebilecekleri ortamları sağlamak istiyoruz. Ortak akılla, halka rağmen değil, halkımız için hizmet sunmayı hedefliyoruz. Halkın sesini dinledik, geri bildirimlerini aldık. Güzel günler bizi bekliyor" diye konuştu.

“PROJE, DENİZİ VATANDAŞLARIMIZLA BULUŞTURACAK”

115 kilometre denize kıyısı olan Bursa’nın Güzelyalı Yat Limanı’na ihtiyacı olduğunu ifade eden Park ve Bahçeler Daire Başkanı Hakan Tanrıöver, bugüne kadar yapılmamasının önemli bir eksiklik olduğunu vurguladı.

Adı yeşille olduğu kadar denizle de anılan Bursa’da kapasitesi yeterli bir yat limanı olmadığını belirten Tanrıöver, söz konusu projenin denizi vatandaşlarla buluşturacağını söyledi. Deniz turizmine önemli katkı sağlayacak çalışma sayesinde Balıkçı Barınağı'nı büyüterek 277 tane yatın ve 280'e yakında balıkçı teknesinin bağlanmasını sağlayacaklarını kaydeden Tanrıöver, "Teknelerimizin dış bağlanmaları da var. Böylece 300'ün üzerinde teknenin burada barınması söz konusu olacak. Daha ufak illerde bile birden fazla yat limanı olduğunu düşünürsek Bursa bu konuda çok geç kaldı. Birden fazla yat limanına ihtiyaç olduğunu da biliyoruz. Çalışmalarımızı bu yönde sürdüreceğiz. Burada 40 metre ve altındaki yatları barındırabileceğiz. Bu sayede büyük ve lüks yatlar buraya gelecek, deniz turizmine de katkısı olacak" dedi.

Konuşmalar sonrasında vatandaşlara proje sunumu yapılırken, toplantı, soru cevap bölümüyle sona erdi.