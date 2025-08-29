Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ekipleri, bu yıl gerçekleştirilen denetimlerde standartlara aykırı üretim gerçekleştiren yapı malzemeleri firmalarına 54 milyon TL idari ceza uyguladı.ANKARA (İGFA) - Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Mesleki Hizmetler Genel Müdürlüğü ekipleri, Bakanlığın 81 ildeki müdürlüklerinde görev yapan Piyasa Gözetimi ve Denetimi (PGD) uzmanları iş birliği ile yapı malzemeleri üreten firmalara yönelik denetimlerini sürdürüyor.

Bakanlığın resmi internet sitesinde yer alan habere göre denetimlerde yangın algılama ve alarm sistemleri, yangına tepki özelliğine tabi güç kontrol ve haberleşme kabloları, kagir birimler, çelik yassı mamuller, karo yapıştırıcıları, plastik boru sistemleri ile ısı ve su yalıtım malzemeleri gibi birçok yapı malzemesi inceleniyor.

Deney standartlarına uygun yöntemlerle alınan numuneler analiz edilmek üzere laboratuvarlara gönderiliyor.

Bu yıl ülke genelinde 25 Ağustos itibarıyla 14 bin denetimin gerçekleştirildiği kaydedilirken, yapılan incelemelerde standartlara aykırı üretim yaptığı tespit edilen firmalara toplam 54 milyon TL idari ceza uygulandığı bildirildi.