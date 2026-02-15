Diyarbakır Valiliği, yoğun yağışların etkisiyle Dicle Barajı'na gelen su miktarındaki artış nedeniyle, yetkililer kontrollü su tahliyesi yapılacağını duyurdu.

DİYARBAKIR (İGFA) - Diyarbakır Valiliği'nden yapılan açıklamada, baraj işletme esasları çerçevesinde gerçekleştirilecek tahliye sırasında Dicle Nehri'nin su seviyesinde artış olacağı belirtilerek, vatandaşlara uyarılarda bulunuldu.

Açıklamada, nehir yatağı ve çevresindeki yerleşim birimleri, tarım alanları ve işyerlerinin gerekli tedbirleri almasının önemine dikkat çekildi.

Valilik, vatandaşların can ve mal güvenliği için nehir yatağına yaklaşmamaları, su seviyesindeki ani yükselmeler karşısında dikkatli ve tedbirli olmaları gerektiğini vurguladı.

Yetkililer, su tahliyesinin kontrollü şekilde yürütüleceğini ve bölge halkının uyarılara riayet etmesinin kritik olduğunu ifade etti.