MANİSA (İGFA) - Manisa Büyükşehir Belediyesi, kent genelinde etkili olan sağanak yağışların ardından Gediz Nehri'nin taşmasıyla oluşan sel baskınlarına anında müdahale etti. Nehir kıyısındaki mahallelerde yaşayan ve taşkın nedeniyle mahsur kalan 44 vatandaş ile 127 besi hayvanı, ekiplerin yoğun çalışmasıyla güvenli bölgelere ulaştırıldı.

Yağış süresince tüm birimleriyle sahada görev yapan Manisa Büyükşehir Belediyesi, gelen ihbarlara anında müdahale ederek vatandaşlara destek verdi. Gediz Nehri'nin taşması sonucu evlerinde mahsur kalan aileler ve onlara ait besi hayvanlarının tahliye çalışmaları aralıksız devam ediyor.

Gediz Nehri ve sulama kanallarının taşması üzerine bölgeye sevk edilen İtfaiye Dairesi Başkanlığı ekipleri, botlarla durum tespiti yaptı. Ardından Fen İşleri Dairesi'ne bağlı iş makineleri eşliğinde gerçekleştirilen operasyonla evlerinde mahsur kalan aileler ve hayvanları tahliye edildi.

Tahliye edilen büyükbaş ve küçükbaş hayvanlar, Büyükşehir Belediyesi bünyesindeki Hayvan Pazarı'na yerleştirildi. Selden zarar gören üreticilerin mağduriyetini gidermek amacıyla Büyükşehir Belediyesi tarafından bölgeye 2 ton yem desteği sağlandı. Mezarlıklar Dairesi Başkanlığı ekipleri, su seviyesinin yükseldiği kritik noktalarda gece boyunca nöbet tuttu. Yaklaşık 500 kum çuvalıyla evlerin girişlerine set çekilerek suyun içeri girmesi engellendi. Kırsal Hizmetler ve Fen İşleri birimlerine ait iş makineleri, olası yeni taşkınlara karşı bölgede hazır bekletiliyor.

Sahadaki çalışmaları yakından takip eden Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Besim Dutlulu, selden etkilenen vatandaşlara 'geçmiş olsun' dileklerini ileterek önemli bir uyarıda bulundu.