Türkiye’de istihdam edilen kişi sayısı son çeyrekte 41 bin kişi azalırken, Türkiye İstatistik Kurumu tarafından âtıl işgücü olarak nitelendirilen gerçek işsizlik oranı 3,5 puanlık artışla yüzde 32’ye yükseldi. En büyük kayıp mobilya, hazır giyim ve demir sektörlerinde yaşandı.İZMİR (İGFA) - Türk ekonomisinin kırılgan yapısı işsizlik rakamlarındaki yarayı derinleştirirken, Ege Bölgesi’nde ihracat yapan firma sayılarında da azalış dikkat çekici boyutlara ulaştı.

Ege İhracatçı Birlikleri’nden; 2023 yılının ocak – temmuz döneminde 6 bin 257 firma ihracat yapmışken, 2024 yılının ilk 7 ayında 6 bin 128 firma ihracat yapabildi. 2025 yılının aynı döneminde ihracat yapan firma sayısı 5 bin 901’e indi.

EİB’ye 2024 yılında 444 ve 2025 yılında 348 firmanın yeni üye olup ihracat yaptıkları dikkate alındığında 2023 yılında ihracat yapan 6 bin 257 firmadan 5 bin 109’unun 2025 yılında ihracat kabiliyetini koruduğu ortaya çıkıyor. Son iki yılda EİB’nin ihracat yapan üye firma sayısındaki azalış 1.148 firmaya ulaştı.

Son üç yılda EİB’den 6 bin 739 firmanın ihracat kaydı almış oldu. 3 yıl sonunda bu firmaların yüzde 24’ünün ihracat kabiliyeti ortadan kalkmış oldu.

EİB’de ihracatın kayda alındığı 23 sektör bazında ihracat yapan firma sayısı 2023 yılının ocak – temmuz döneminde 14 bin 418 iken, 2025 yılının aynı döneminde EİB’den ihracat yapan firma sayısı 12 bin 674’e düştü. Son iki yılda yeni ihracatçı olan 792 firmada dikkate alındığında 2024 ve 2025 yıllarında EİB’den ihracat yapamayan firma sayının 2 bin 423’e ulaştığı ortaya çıkıyor.

İHRACATA BAŞLAYAN FİRMA SAYILARI DA DÜŞÜYOR

2023 yılının ocak – temmuz döneminde Ege İhracatçı Birlikleri’ne 590 firma ilk kez üye olup ihracat yapmışken, 2024 yılının aynı zaman aralığında bu sayı 444’e düştü. EİB’ye yeni kaydolan ihracatçı firma sayısındaki düşüş 2025 yılında da sürdü. 2025 yılının ocak – temmuz aralığında 348 firma EİB’ye üye oldu ve ihracat yapma mutluluğu yaşadı. Böylelikle, son iki yılda ihracata başlayan firma sayısında yüzde 41’lik azalış dikkati çekti.

20 SEKTÖRDE İHRACATÇI FİRMA SAYILARI DÜŞTÜ

2023 yılından bu yana Ege Bölgesi’ndeki 23 ihracatçı sektörden sadece ikisinde ihracatçı firma sayıları artarken, 20 sektörde ihracatçı firma sayılarında önemli düşüşler yaşandı.

Ege Hububat Bakliyat Yağlı Tohumlar ve Mamulleri İhracatçıları Birliği’nden 2023 yılının ilk 7 ayında 491 firma ihracat yapmışken, 2025 yılında 15 firmalık artışla 506 firma ihracat yapma başarısı gösterdi.

2023 yılı ocak-temmuz döneminde Ege Mobilya Kâğıt ve Orman Ürünleri İhracatçıları Birliği’nden bin 643 firma ihracat yaparken, bu rakam 2024 yılında bin 551’e, 2025 yılında bin 425’e düştü. Ege Mobilya Kâğıt ve Orman Ürünleri İhracatçıları Birliği’nin 218 üyesi son iki yılda ihracatta uzaklaştı.

Sofralık zeytinde başarılı bir dönem geçiren Ege Zeytin ve Zeytinyağı İhracatçıları Birliği’nden 2023 yılının ocak – temmuz döneminde 262 firma ihracat kaydı alırken, 2025 yılında 303 firma ihracat gerçekleştirdi. EZZİB 41 yeni ihracatçı kazandı.

Ege İhracatçı Birlikleri Koordinatör Başkanı Jak Eskinazi, ihracattan çekilen firmaların KOBİ niteliğindeki firmalar olduğunu, büyük firmaların ihracat hacimlerini artırdıklarını gözlemlediklerini söyledi. Kriz ortamlarında KOBİ’lerin sermayelerinin ihracat için yetersiz kaldığına vurgu yapan Eskinazi; “Günümüzde yüzde 50’leri aşan finansman maliyetleriyle çarkları döndürmek çok zor. Küçük firmaların sermayeleri az olduğu için sermalerinin erimesi pahasına ihracat pazarlarını koruma refleksleri zayıf oluyor. Küçük firmalar kriz ortamında iç piyasada varlıklarını korumaya çalışıyorlar. Öz sermayesi daha güçlü olan firmalar her kışın bir baharı vardır düşüncesiyle ihracatta mevcut müşterilerini tutma çabasına giriyorlar. Ege İhracatçı Birlikleri 2022 yılında ihracatta 2 milyar dolarlık sıçrama yaparak 18,2 milyar dolara ulaşmıştı. 2023 ve 2024 yıllarında aynı ihracat rakamını tekrarladık. 2025 yılının ocak – temmuz dönemindeki veriler 2025 yılında da 18-18,5 milyar dolar bandında kalacağımızı ortaya koyuyor. İhracatçı firma sayılarındaki düşüş nedeniyle EİB’nin ihracat rakamını artıracak bir hamle içine giremiyoruz. Tabir yerindeyse 3 yıldır yerimizde patinaj yapıyoruz” diye konuştu.