Gana Cumhuriyeti İçişleri Bakanı Mohammed Mubarak Muntaka, AFAD Başkanlığı'nı ziyaret ederek Türkiye ile afet yönetimi alanında tecrübe paylaşımı ve iş birliği fırsatlarını görüştü.

ANKARA (İGFA) - Ankara'da AFAD Başkanlığı'nda gerçekleşen görüşmede, iki ülkenin afet yönetim sistemleri masaya yatırıldı.

Görüşmede, insan ve doğa kaynaklı afetler, risk azaltma, arama-kurtarma ve acil durum müdahale süreçleri ele alındı. Ayrıca, iki ülke arasında afet ve acil durum konularında iş birliğini resmileştirecek Mutabakat Zaptı'nın imzalanması planlandı.

Gana İçişleri Bakanı Muntaka, ülkelerinde sel, taşkın, maden kazaları ve yangınlar gibi afetlerin yoğun yaşandığını belirterek, Türkiye'nin afet yönetimindeki birikim ve tecrübelerinden faydalanmak istediklerini ifade etti. AFAD Başkanı Vali Ali Hamza Pehlivan ise Türkiye'nin risk azaltma, arama kurtarma, insani yardım, gönüllülük, eğitim ve farkındalık konularında deneyimlerini paylaşmaya açık olduklarını vurguladı.

https://twitter.com/AFADBaskanlik/status/2023009693799436698

Görüşmenin ardından heyetler, Afet Acil Durum Yönetim Merkezi'ni ziyaret ederek yürütülen çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Toplantıya Gana Cumhuriyeti Ankara Büyükelçisi Sheikh Abdul Nasiru-Deen, AFAD Başkan Yardımcısı Hamza Taşdelen, Dış İlişkiler Daire Başkanı Muhammet Maruf Yaman ve Gana'dan üst düzey yetkililer katıldı. Bu iş birliği adımı, Türkiye ve Gana'nın afet yönetiminde uluslararası deneyim paylaşımı ve koordinasyonu güçlendirmeyi hedefliyor.