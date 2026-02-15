Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, sismik araştırma gemisi Çağrı Bey'in Somali'ye doğru yola çıktığını duyurdu.

ANKARA (İGFA) - Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, Türkiye'nin hem Mavi Vatan'da hem de uluslararası sahalarda kendi gemileri ve mühendisleriyle enerji arama ve üretim faaliyetlerini sürdürdüğü belirtildi.

Açıklamada, 'Hem Mavi Vatan'da hem de uluslararası sahalarda kendi gemilerimiz ve kendi mühendislerimizle aramaya, üretmeye ve enerjide tam bağımsız Türkiye hedefimiz için çalışmaya devam edeceğiz' ifadelerine yer verildi.

Çağrı Bey'in Somali'de yürüteceği çalışmalarla Türkiye'nin denizlerdeki enerji arama faaliyetlerini küresel ölçekte genişletmesi ve enerji alanındaki stratejik hedeflerini güçlendirmesi amaçlanıyor.