Olay sırasında okulda bulunan öğrenci ve personelden yaralanan olmadığı öğrenildi.

Sefer DEMİR / DÜZCE (İGFA) - Düzce'de Bahçeşehir bölgesinde bulunan Atatürk Anadolu Lisesi'nin çatısının bir bölümü, kuvvetli rüzgârın etkisiyle yıkıldı.

Düzce'de etkili olan şiddetli rüzgâr nedeniyle bir lisede çatı hasarı meydana geldi.

