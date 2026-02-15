Düzce'de etkili olan şiddetli rüzgâr nedeniyle bir lisede çatı hasarı meydana geldi.
Sefer DEMİR / DÜZCE (İGFA) - Düzce'de Bahçeşehir bölgesinde bulunan Atatürk Anadolu Lisesi'nin çatısının bir bölümü, kuvvetli rüzgârın etkisiyle yıkıldı.
Olay sırasında okulda bulunan öğrenci ve personelden yaralanan olmadığı öğrenildi.
İhbar üzerine bölgeye sevk edilen ekipler, çevrede güvenlik önlemi alarak alanı kontrol altına aldı. Yetkililer, hasarın boyutuna ilişkin incelemelerin sürdüğünü bildirdi.
