Erzincan, düşman işgalinden kurtuluşunun 108. yılında muharip uçak geçişi ile gökyüzünde anıldı.

ANKARA (İGFA) - Milli Savunma Bakanlığı, Hava Kuvvetleri'nin Erzincan'da düzenlediği uçak geçişi ile şehrin düşman işgalinden kurtuluşunun 108. yıl dönümünü kutladığını duyurdu. Gösteri sırasında gökyüzü, aziz şehitler ve ebediyete irtihal eden gaziler anısına saygı duruşuna sahne oldu.

Bakanlık açıklamasında, 'Aziz şehitlerimizi ve kahraman gazilerimizi rahmet, minnet ve saygıyla anıyoruz. Aziz ruhlarınız şad, mekânlarınız cennet olsun' ifadelerine yer verildi.

https://twitter.com/tcsavunma/status/2023034732884164860

Etkinlik, şehrin kurtuluşu coşkusunu gökyüzüne taşıyarak hem tarihi hem de manevi bir an yaşattı.