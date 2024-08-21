Kaspersky'nin "Heyecan, Batıl İnanç ve Büyük Güvensizlik - Küresel Tüketiciler Dijital Dünya ile Nasıl Etkileşim Kuruyor" başlıklı yeni araştırmasının sonuçlarına göre yapay zeka toplumun bir üyesi haline geliyor. Araştırma, günümüzde yapay zekanın insanların yanında başarılı olabileceğini ve güvenilir alanlarda yeni roller üstlenebileceğini ortaya koydu.İSTANBUL (İGFA) - Similarweb istatistiklerine göre, dünyanın en popüler sohbet botlarından biri olan ChatGPT, Kasım 2022'de piyasaya sürüldükten sonraki ilk ayda 153 milyon ziyaretçinin akınına uğradı ve Nisan 2024'te 2 milyar ziyaretle zirveye ulaştı.

Yapay zeka alanındaki hızlı gelişmeler ışığında Kaspersky, yapay zekaya duyulan mevcut güveni araştırmak için derinlemesine bir çalışma yürüttü. Çalışma, işyerindeki yönetim pozisyonlarından hayati kararların alınmasında yardımcı olmaya kadar yapay zekaya dair pek çok farklı rolü ele aldı.

Araştırmaya göre, Türkiye’deki katılımcıların yüzde 40’ı yapay zekanın tarafsızlığı nedeniyle bir insandan daha adil bir patron olabileceğine inanıyor. Yapay zekanın etkin bir rol oynayabileceği bir diğer alan da eğitim olarak öne çıkıyor. Türkiye’deki katılımcıların yarısından fazlası (yüzde 62) yakın gelecekte çocukların sanal deneyimler ve Metaverses aracılığıyla eğitileceğini öngörüyor.

Katılımcıların yarısı (yüzde 50) yapay zekanın şimdiden hayatlarının kaçınılmaz bir parçası haline geldiğine inanırken, yüzde 45'i yapay zekanın birçok heyecan verici fırsatı beraberinde getirme ve herkes için geleceği iyileştirme potansiyeli konusunda olumlu bir bakış açısına sahip. Katılımcıların çoğunluğu yapay zekanın yaratıcı alanlarda yeteneklere sahip olduğunu kabul ediyor ve yüzde 58’i yapay zekanın güvenilir bir sanat eseri üreticisi olduğuna inanıyor.

YAPAY ZEKA, TÜRKİYE'DE GÜNLÜK YAŞAMIN VAZGEÇİLMEZİ OLMA YOLUNDA

Yapay zeka aynı zamanda günlük yaşamda güvenilir bir yol arkadaşı ve asistan olarak da görülüyor. Türkiye’den ankete katılanların dörtte üçünden fazlası (yüzde 79) günlük hayatlarını daha verimli bir şekilde yürütmek için yapay zekayı kullanmayı istiyor.

Türkiye’den ankete katılanların yarısından fazlası (yüzde 57) çevrimiçi sohbet için bir yapay zeka sohbet robotu kullanmaya hazır. yüzde 44’ü ise arkadaşlık uygulamasında doğru partneri bulmalarına yardımcı olması için yapay zekaya güvenebileceğini söylüyor. yüzde 56'sı, sanal karakterlerin gerçek hayattaki partnerlerin yerini almaya başlaması halinde insan ilişkilerinin yapay zekanın etkisiyle değişeceğine inanıyor.

KASPERSKY, KULLANICILARA YAPAY ZEKA KAYNAKLI TEHDİTLERE KARŞI KORUNMAK İÇİN ŞUNLARI ÖNERDİ

Kötü amaçlı sayfaları tespit ederek ve bunlarla etkileşimi önleyerek yapay zeka ile geliştirilmiş kimlik avına karşı koruma sağlayabilen güvenilir bir siber güvenlik çözümü kurun. Böyle bir çözüm, kişisel bilgileri çalmayı amaçlayan sahte e-postaları ve web sitelerini tanımlamaya ve engellemeye yardımcı olacaktır.

Deepfake'lerin yarattığı risklere karşı koymak için, arkadaşlardan, aile üyelerinden veya iş arkadaşlarından geliyor gibi görünse bile veri veya para taleplerine hemen güvenmeyin. Telefon açmak gibi alternatif iletişim yöntemleriyle ilgili kişilere ulaşın ve durumun gerçekliğini teyit edin.

Çevrimiçi bir Gizlilik denetleyicisi kullanmak, yapay zeka destekli kimlik hırsızlığına maruz kalmayı sınırlandırmak amacıyla gizlilik ayarlarını düzenlemek adına çok önemlidir. Bu yaklaşım, çevrimiçi olarak erişilebilen kişisel bilgi miktarını en aza indirerek tehdit aktörlerinin kişisel verileri istismar etmesini daha zor hale getirir.