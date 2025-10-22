Yandex Ads, Türkiye'deki mobil oyun ve uygulama geliştiricilerine küresel pazarlarda büyüme fırsatları sunmak amacıyla yeni hizmeti 'Yandex Ads Boost'u devreye aldı.

İSTANBUL (İGFA) - Yandex Ads Boost; geliştiricilere küresel reklam ağı, bütünleşik analiz araçları, kullanıcı kazanımı ve uygulama içi para kazanma gibi temel bileşenleri bir arada sunuyor. Sistem, 600 binden fazla reklamvereni ve 60 DSP (talep tarafı platformu) iş ortağını bünyesinde barındırıyor.

Böylece geliştiriciler, uygulamalarından maksimum verim elde edebilecekleri kapsamlı bir reklam altyapısına erişiyor.

Konuyla ilgili açıklama yapan Yandex Ads Türkiye Müdürü Veronika Zueva, mobil oyun pazarında Türkiye'nin dikkat çeken bir büyüme potansiyeline sahip olduğunu vurguladı.

Zueva, 'Uzun yıllara dayanan teknoloji deneyimimizle, uygulamaların büyümesine yönelik yaklaşımımızı tamamen yeniliyoruz. Yeni kontrol panelimiz Yandex Ads Boost ile pazarlama, ürün ve büyüme ekiplerini aynı veri ve araçlar etrafında buluşturuyoruz. Türkiye mobil oyun pazarının 2025'te 427,5 milyon dolara ulaşması bekleniyor. Bugün, Kolay Para Kazanma özelliğimizle 30 binden fazla uygulama aylık 100 milyondan fazla kullanıcıya erişiyor.' diye konuştu.

APPMETRİCA ALTYAPISIYLA GELİŞMİŞ ANALİZ DESTEĞİ

AppMetrica teknolojisiyle çalışan Boost platformu, uygulama geliştiricilere kapsamlı ve gerçek zamanlı veri analiz imkânı sunarken, sistem sayesinde uygulamanın teknik durumu ve sorunlar anlık takip edilebiliyor, hedef kitle analiziyle kullanıcı deneyimi iyileştirilebiliyor.

Şirketten yapılan açıklamada yeni kullanıcı kazanımı özellikleri de çok yakında sistemde aktif olacağı kaydedildi.