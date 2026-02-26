Kocaeli Büyükşehir Belediyesi İSU Genel Müdürlüğü, hizmet süreçlerini dijital ortama taşıyarak vatandaşların işlemlerini kolaylaştırmaya devam ediyor. Bu kapsamda Gölcük Belediyesi ile dijital entegrasyon protokolü imzalandı.

KOCAELİ (İGFA) - Kocaeli İSU'nun dijital dönüşüm vizyonu doğrultusunda geliştirilen e-İmar entegrasyonu, ilçe belediyelerinde yaygınlaşmayı sürdürüyor. Daha önce Darıca, Körfez, Dilovası ve Başiskele'de uygulamaya alınan sistem, Gölcük Belediyesi'nin de dahil olmasıyla birlikte kapsamını genişletti. Protokole, İSU Genel Müdürü Ali Sağlık ile Gölcük Belediye Başkanı Ali Yıldırım Sezer imza attı.



İŞLEMLER DAHA HIZLI VE PRATİK HALE GELDİ

Yeni uygulama sayesinde vatandaşların belge temini için İSU şubelerine fiziki olarak başvuru yapma zorunluluğu ortadan kaldırıldı. Gerekli belgeler dijital ortam üzerinden doğrudan belediye sistemine aktarılmaya başlandı. Böylece işlem süreleri kısaltılırken, kâğıt kullanımının azaltılmasıyla çevresel sürdürülebilirliğe de katkı sağlandı.





GENEL MÜDÜR ALİ SAĞLIK: 'DİJİTAL HİZMETLERİ YAYGINLAŞTIRIYORUZ'



İSU Genel Müdürü Ali Sağlık, uygulamanın vatandaş memnuniyetini artıracağını belirterek:'İSU olarak dijital dönüşüm projelerimizi ilçe belediyelerimizle birlikte yaygınlaştırmaya devam ediyoruz. Yapı ruhsatı sürecinde vatandaşlarımızın belediye ve İSU arasında gerçekleştirdiği evrak işlemlerini dijital ortama taşıdık. Belediyelerimizle kurduğumuz entegrasyon sayesinde başvuru ve onay süreçleri elektronik ortamda tamamlanmaya başlandı. Amacımız vatandaşlarımızın zaman kaybını önleyerek iş ve işlemlerinin en kısa sürede tamamlanmasını sağlamak. Gölcük Belediyemiz ile sağlanan entegrasyon sayesinde artık vatandaşlarımız ruhsat alma aşamasında İSU birimlerine ayrıca başvuru yapmak zorunda kalmayacak, tüm işlemler dijital ortamda gerçekleştirilecek.' dedi.



BAŞKAN SEZER: 'DİJİTAL DÖNÜŞÜM HİZMET KALİTESİNİ ARTIRDI'



Gölcük Belediye Başkanı Ali Yıldırım Sezer ise dijitalleşmenin kamu hizmetlerinde önemli kazanımlar sağladığını ifade ederek:'Modern çağda dijitalleşme hayatımızın her alanında önemli kolaylıklar sağlamaktadır. İSU ile imzaladığımız bu protokol sayesinde ruhsat süreçlerindeki evrak akışı tamamen dijital ortama taşındı. Bu uygulama ile işlemler daha hızlı ve pratik şekilde yürütülebilecek, özellikle imar ve ruhsat aşamasında vatandaşlarımızın iş ve işlemleri kısa sürede tamamlanabilecektir. Emeği geçen İSU Genel Müdürlüğü çalışanları ile belediye personelimize teşekkür ediyor, uygulamanın ilçemize hayırlı olmasını diliyorum.' ifadelerini kullandı.



DİJİTAL SİSTEM TÜM İLÇELERDE YAYGINLAŞIYOR



2025 yılı içerisinde Kocaeli genelinde 4 bin 483 başvuru yapılan Su ve Kanalizasyon Durum Belgesi işlemlerinin, kurulan dijital entegrasyon sayesinde daha hızlı ve etkin şekilde yürütülmesi sağlanıyor. Sistemin tüm ilçelerde yaygınlaştırılmasıyla birlikte yapı ruhsatı süreçlerinin daha verimli hale getirilmesi hedefleniyor. e-Devlet ve İSU Sanal Şube üzerinden abonelik işlemleri, borç sorgulama, arıza bildirimi ve talep yönetimi gibi birçok hizmeti dijital ortama taşıyan İSU Genel Müdürlüğü, hizmet kalitesini artıran projeleri hayata geçirmeyi sürdürüyor.