Yalova Belediyesi tarafından 17 Marmara Depremi’nin 26. Yıldönümü nedeniyle Yalova Belediyesi tarafından bir konferans düzenledi.YALOVA (İGFA) - Raif Dinçkök Kültür Merkezi Özgecan Aslan Salonu’nda gerçekleştirilen konferansa konuşmacı olarak Boğaziçi Üniversitesi, Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mehmet Nuray Aydınoğlu ile Kocaeli Üniversitesi, Jeofizik Mühendisliği Öğretim Üyesi Prof. Dr. Şerif Barış katıldı. Ayrıca Programda Bursa İnşaat Mühendisleri Odası Başkanı Serdar Atilla Erdem ise kısa bir konuşma gerçekleştirdi.

Gerçekleştirilen konferansa Yalova Vali Yardımcısı Soner Kırlı, Yalova Belediye Başkanı Mehmet Gürel, Afad Yalova Müdürü Cem Erdoğan, İYİ Parti İl Başkanı (Jeoloji Yüksek Mühendisi) Osman Kendir, İnşaat Mühendisleri Odası Yalova Temsilciliği Başkanı Hüseyin Uygun ile birlikte diğer protokol üyeleriyle birlikte vatandaşlar katılım sağladı.

BAŞKAN GÜREL ‘YAPI STOĞUMUZUN BİLİMSEL ANALİZİNİ ÇIKARIYORUZ’

Konferans öncesi açılış konuşması gerçekleştiren Başkan Gürel, “Öncelikle şehrimize gelerek konferansa katılan hocalarımıza ve tüm katılımcılara teşekkür ederek konuşmama başlamak istiyorum. Deprem ile ilgili böyle bir konferans yaparak farkındalık yaratmak istedik. Bundan 26 yıl önce yaşamış olduğumuz deprem sonrasında yapılan tüm çalışmalar neticesinde görüyoruz ki, eski yapı stoğumuzda her hangi bir yenilenme maalesef oluşturulamadı. Yalova’nın özelikle bazı mahallelerinde deprem sonrasında eski binalarda yapısal bir değişiklik olamadı. Tabi deprem sonrası şehirlerin dirençli hale getirilmesi sadece bir yapısal dönüşüm olarak düşünülmemeli. Yani eski binaların yıkılması yeni bina yapıların yapılması anlamına gelmemelidir. Bizde Yalova Belediyesi olarak mecliste ki teknik arkadaşlarımızla, üniversitemizle, akademik odalarımızla, sivil toplum kuruluşlarımızla birlikte yapmış olduğumuz görüşmeler neticesinde yapısal ve kültürel dönüşüm için büyük çalışmalar yapıyoruz. 50 kişiyle mevcut yapı stoğumuzu gözlemsel ve bilimsel analizini çıkarmak için günlük olarak binalarımızda taramalar yapmaktayız. Bunun sonuncunda daha güncel ve bir risk haritası çıkarmış olacağız” diye konuştu.

İMZA KAMPANYASI BAŞLATTIK

Dönüşümü hızlandıracağını umut ettiğimiz bir imza kampanyası başlattıklarını belirten Başkan Gürel; “İstanbul’da uygulanan ‘Yarısı Bizden’ kampanyası hakkının Yalova’ya verilmesi için bir imza kampanyası başlattık. Ümit ediyorum başlattığımız bu kampanyanın etkisi olur. Ayrıca bu söylediğim ile beraber arzu edilen kısmını yaratmak hukuken veya kişisel ticari hırslarla zor hale gelirse diye, basit bir bölgeleme ve model çalışması başlattık” dedi.

Yaşanabilir en doğru şehrin Yalova olduğunu vurgulayan Başkan Gürel, kentsel dönüşüm çabalarını fiziki değişimi de içerecek şekilde yapılabilirse yapabilirsek sorumluluğu kısmen yerine getirmiş olacaklarını ifade ederek, "Tabi ki bu konuda en önceliğimiz candır. Ve daha da ötesi hayalini kurmuş olduğumuz daha güzel bir Yalova oluşturma arzusudur. Bu bağlamda her Yalovalının, odaların, sivil toplum kuruluşlarının, derneklerin, misafirlerin yani herkesin fikirlerine açığız” dedi.

Başkan Gürel’in konuşmasının ardından kendi alanlarında uzman olan Boğaziçi Üniversitesi, Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mehmet Nuray Aydınoğlu ile Kocaeli Üniversitesi, Jeofizik Mühendisliği Öğretim Üyesi Prof. Dr. Şerif Barış ve Bursa İnşaat Mühendisleri Odası Başkanı Serdar Atilla Erdem katılımcılara konuşma gerçekleştirdi.

Programın sonunda Yalova Vali Yardımcısı Soner Kırlı ve Başkan Gürel, konferansa katılım sağlayan birbirinden değerli konuşmacılara çiçek ve hediyelerini takdim ederek, günün anısına fotoğraf çektirdiler.