Aksiyondan komediye, animasyondan dramaya önemli yapımların vizyonda olduğu bu hafta sinemaseverlere farklı dünyaların kapılarını araladı.İSTANBUL (İGFA) - Yeniden vizyona giren F1 Filmi (F1: The Movie), Bergen (Bergen) ile Baba 2 (The Godfather Part II) filmlerinin yanı sıra vizyonun yeni filmleri Önemsiz Biri 2 (Nobody 2), Geniş Aile 5, Azem 5: Zair, Aşk Sokakta ve Işık (The Light) sinemaseverlerin beğenisine sunuldu.

Vizyonunun öne çıkan filmleri şöyle:

Premium Format Festivali kapsamında IMAX, 4DX ve SCX salonlarında tekrar gösterime girecek F1 Filmi, Formula 1 tutkusunu beyazperdede en çarpıcı şekilde yaşatıyor. Gerçek yarış görüntülerini etkileyici sahnelerle buluşturan film, izleyiciyi hız, rekabet ve adrenalin dolu bir yolculuğa çıkarıyor.

Timo Tjahjanto’nun yönettiği, Bob Odenkirk, Connie Nielsen, Christopher Lloyd ve Sharon Stone’un başrollerini paylaştığı Önemsiz Biri 2 (Nobody 2), suç ve aksiyonu bir araya getiriyor. Geçmişteki suikastçi hayatına geri dönmek zorunda kalan Hutch, ailesiyle çıktığı tatilde kendini uluslararası bir suç örgütünün hedefinde buluyor ve kanlı bir kovalamacanın içine sürükleniyor.

Türk müzik tarihinin unutulmaz sesi Bergen’in hayatını beyazperdeye taşıyan biyografik dram Bergen, yeniden vizyona giriyor. Müziğe olan tutkusu, sahne ışıkları altındaki başarısı ve özel hayatındaki trajedilerle şekillenen yaşam öyküsü, filmde çarpıcı bir dille aktarılıyor. Güçlü oyunculuklar ve etkileyici müzik performanslarıyla desteklenen yapım, hem Bergen’in sanatına saygı duruşunda bulunuyor hem de izleyiciye derin bir duygusal deneyim sunuyor.

Francis Ford Coppola’nın yönetmenliğinde sinema tarihine damga vuran Baba 2 (The Godfather Part II), tekrar beyazperdede izleyiciyle buluşuyor. Michael Corleone’un güç mücadelesinin ve aile içindeki çatışmalarının işlendiği hikâye, geçmişte genç Vito Corleone’un Amerika’ya gelişinden başlayarak suç dünyasındaki yükselişine kadar uzanıyor. Güç, sadakat ve ihanet temalarının ustalıkla işlendiği bu kült yapım, hem hikâye anlatımı hem de sinematografisiyle izleyicilere eşsiz bir sinema deneyimi sunuyor.

Cüneyt İnay’ın yönetmen koltuğunda oturduğu Ufuk Özkan, Bülent Çolak ve Sera Tokdemir’in başrollerinde yer aldığı Geniş Aile 5, ekranlardan tanınan sevilen karakterleri yeni ve absürt bir macerayla seyirciye getiriyor. Cevahir ve Ulvi, bir çocukluk travmasının peşine düşerken, aşk ve para arasında sıkışıp kalır. Yanlış anlaşılmalar, abartılı olaylar ve mahalle sıcaklığıyla harmanlanan hikâye, seyirciye bol kahkahalı bir seyirlik sunuyor.

Anadolu’nun ürkütücü halk hikâyelerinden ilham alan korku-gerilim Azem 5: Zair, paranormal olayların merkezinde geçen karanlık bir öykü anlatıyor. Lanetli geçmişe sahip bir bölgeye adım atan karakterler, doğaüstü güçlerle karşı karşıya kalırken, izleyiciyi yüksek tempolu ve gerilim yüklü bir deneyime davet ediyor. Ses ve görüntü efektleriyle desteklenen atmosferi, filmin korku dozunu artırıyor.