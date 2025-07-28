Yalova Valiliği, orman yangınlarını önlemek amacıyla sıkı önlemler aldı. Ormanlık alanlarda ateşli piknik, anız ve bitki örtüsü yakma ile ormanlara giriş tamamen yasaklandı.YALOVA (İGFA) - Yalova Valiliği, artan orman yangını riskine karşı bir dizi yasak kararı aldı. Valilikten yapılan açıklamada, ikinci bir emre kadar uygulanacak tedbirler kamuoyuyla paylaşıldı.

ATEŞLİ PİKNİK VE ANIZ YAKMA YASAK

Valilik, orman alanları içindeki resmi tescilli orman parkları, tabiat parkları, piknik-mesire alanları ve kır lokantalarında ateşli piknik yapmayı kesinlikle yasakladı. Ayrıca, Yalova’nın tüm mahallelerinde, orman bitişiği veya ormanla ilişkisi olmayan alanlar da dahil olmak üzere, anız, bağ-bahçe, zeytinlik ve tarla temizliğinden kaynaklanan dalların ve her türlü bitki örtüsünün yakılması yasaklandı.

ORMANLIK ALANLARA GİRİŞ KISITLAMASI

25 Temmuz 2025’ten itibaren Yalova ili sınırları içindeki tüm ormanlık alanlara girişler ikinci bir emre kadar yasaklandı. Bu karar, yangın riskini en aza indirmek ve ormanları korumak amacıyla alındı.

Tedbirlere ve yasaklara uymayanlar hakkında 6831 Sayılı Orman Kanunu, 2872 Sayılı Çevre Kanunu, 5237 Sayılı Türk Ceza Kanunu ve 5326 Sayılı Kabahatler Kanunu kapsamında adli ve/veya idari işlem yapılacağı belirtildi. Valilik, vatandaşların bu kurallara titizlikle uymasını ve yangın riskine karşı duyarlı olmasını istedi.