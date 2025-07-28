Muğla Büyükşehir Belediyesi, nesli tükenme tehlikesi altındaki Carettacaretta kaplumbağalarının yaşam alanı olan Köyceğiz Gölü ve Dalyan kanallarında, “MUĞLA BB-3” isimli Acil Müdahale Teknesi ile yüzey temizliği çalışması yaptı.MUĞLA (İGFA) - Muğla Büyükşehir Belediyesi, doğaya duyarlı yaklaşımıyla çevresel temizlik ve deniz güvenliği çalışmalarını sürdürüyor. Bu kapsamda Büyükşehir Belediyesi’ne ait MUĞLA BB-3 isimli Acil Müdahale Teknesi, Köyceğiz Gölü ve Dalyan Kanalı’nda yüzey temizliği çalışmalarına başladı.

MUĞLA BB-3 isimli Acil Müdahale Teknesi’nin, nesli tükenme tehlikesi altında olan Carettacarettaların yaşam alanı olan Köyceğiz ve Dalyan’daki çalışmaları, bölge halkı ve ekosistem için büyük önem taşıyor.

MUĞLA BB-3, DOĞAL YAŞAMIN KORUNMASINA KATKI SAĞLIYOR

Modern donanımıyla dikkat çeken MUĞLA BB-3, hidrolik konveyör sistemi sayesinde göl ve kanallarda su yüzeyindeki plastik, bitki ve diğer katı atıkları toplayarak temizlik çalışmalarını etkili bir şekilde sürdürüyor; böylece doğal yaşamın korunmasına önemli katkı sağlanıyor.

Büyükşehir Belediyesi’ne ait olan MUĞLA BB-3 teknesi; deniz yangınlarına müdahale, deniz araçlarının yedeklenmesi, yüzey kirliliğinin giderilmesi ve acil tahliye gibi çok yönlü görevleri yerine getirebiliyor. 9,90 metre uzunluğa, 5,5 metre genişliğe sahip olan ve 4 metreküp atık toplama kapasitesi bulunan tekne, bölgede çevre sağlığı açısından önemli bir görevi üstleniyor.

Muğla Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Dairesi Başkanı Süleyman Özdemir, bu kapsamda Muğla Büyükşehir Belediyemize ait acil müdahale teknemiz, Köyceğiz Gölü’nde ve Dalyan Kanallarında temizlik çalışmalarına başladıklarını belirterek, "Teknemiz Köyceğiz Gölü’nde yaklaşık 6 kilometre katı atık yüzey temizleme işlemi gerçekleştirdi. Dalyan Kanallarında ise çalışmalarımız devam ediyor. Ayrıca teknemiz yangınlara ilk müdahale, teknelerden su çekme, deniz yüzeyi temizleme işlemlerini gerçekleştiriyor. Daha temiz bir çevre ve sağlıklı bir Muğla için çalışmaya devam edeceğiz" dedi.

Kıyı Ege Belediyeler Birliği ve Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras, Büyükşehir olarak çevreyi ve doğal yaşamı korumayı temel bir görev kabul ettiklerini belirterek, "Gelecek kuşaklara daha yaşanabilir, daha sağlıklı ve daha temiz bir Muğla bırakmak için çalışmaya; doğaya duyarlı projeler üretmeye ve sürdürülebilir çevre politikalarımızı kararlılıkla hayata geçirmeye devam edeceğiz.” dedi.