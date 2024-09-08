Sağanak yağış İstanbul'da etkisini gösterdi. Etkili olan sağanak yağış sonrası yollar göle dönerken, arabalar yağmur suyuyla dolan caddede zor anlar yaşadı. Ev ve iş yerlerini ise su bastı.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü ve AKOM'un uyarılarından sonra İstanbul'da sağanak yağış sabah saatlerinden itibaren etkisini gösterdi. Yağmura hazırlıksız yakalanan vatandaşlar ve araç sürücüleri sağanak yağış sebebiyle zor anlar yaşadı.

Yağış Avrupa Yakasında Esenler, Bağcılar, Eyüpsultan ve İstanbul Boğazı hattında etkisini gösterirken, Anadolu Yakasında ise Ümraniye, Sancaktepe ve Üsküdar ilçelerinde etkisini gösterdi. Yollarda oluşan su birikintileri sebebiyle sürücüler yolda kalırken, Esenler'de sağanak yağışa hazırlıksız yakalanan vatandaşlar alt geçitlere sığındı. Bağcılar yan yolda otobüs ve dolmuşlar ilerlemekte güçlük çekti.

Eyüpsultan'da ise bir evi tamamen su bastı. Boğaz hattında da etkili olan yağış sebebiyle 15 Temmuz Şehitleri köprüsü görünmez hale gelirken balıkçılar avlanmaya devam etti. Ümraniye'de ise birçok ev sular altında kaldı.