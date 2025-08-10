Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü tarafından yürütülen PIKTES Projesi kapsamında hazırlanan "Yabancılara Türkçe Öğretim Programı (YTÖP)", Talim ve Terbiye Kurulunun onayıyla yürürlüğe girdi.ANKARA (İGFA) - Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü (PIKTES Koordinatörlüğü) tarafından Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığına sunulan program, Kurul Kararı ile kabul edildi.

Türkiye'de yaşayan yabancı öğrencilerin Türkçeyi etkili bir şekilde öğrenmelerini sağlamak, sosyal uyumlarını desteklemek ve eğitim hayatlarına katkı sunmak amacıyla hazırlanan YTÖP, Diller İçin Avrupa Ortak Başvuru Metni (Common European Framework of Reference for Languages-CEFR) esas alınarak ve Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli (TYMM) Öğretim Programları Ortak Metni gözetilerek tasarlandı. Bu nedenle YTÖP, hem bilişsel hem sosyokültürel boyutları önceleyen bütüncül bir yaklaşımı temsil etti.

Bu kapsamda; YTÖP hazırlanırken Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli'nin yetkin ve erdemli insan yetiştirme hedefi doğrultusunda temel aldığı "erdem-değer-eylem" çerçevesi dikkate alındı.

YTÖP, D-AOBM kapsamında benimsenen eylem odaklı yaklaşımı içerirken Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli'nde benimsenen kültürel bağlam ögeleri ile bireyin zihinsel, sosyal, duygusal, fiziksel ve ahlaki açıdan çok yönlü gelişimine odaklanan bütüncül eğitim yaklaşımını da temeline aldı.

Aynı zamanda programda, öğretim hedefleri ve içerikler ulusal ve uluslararası standartlarla uyumlu hâle getirildi.

Milli Eğitim Bakanlığı'nın resmi internet sitesinde yer alan habere göre, dil öğretiminde iletişimsel yaklaşımı temel alan YTÖP, ilkokul, ortaokul ve lise kademelerindeki yabancı öğrencilerin A1 öncesi, A1, A2, A2+ ve B1 dil düzeylerinde Türkçe öğrenmeleri için rehber niteliği taşıyor.

Ayrıca D-AOBM kapsamında hazırlanan 7-10 yaş ve 11-15 yaş genç öğrenenler tanımlayıcıları da hedef grubun Türkçe dil öğrenme ihtiyaçlarını kapsamlı bir şekilde karşılamak amacıyla YTÖP'e dâhil edildi.

Program, yabancı öğrencilerin Türkçeyi doğru, akıcı ve işlevsel biçimde kullanabilmeleri için kapsamlı ve standartlara uygun bir öğretim çerçevesi sağlıyor.