Artvin'in Ardanuç ilçesine bağlı Güleş Köyü İlkokulu, Tutum, Yatırım ve Türk Malları Haftası'nı geniş katılımlı, dayanışma dolu bir etkinlikle kutladı.

ARTVİN (İGFA) - Artvin'in Ardanuç ilçesine bağlı Güleş Köyü İlkokulunda, Tutum, Yatırım ve Türk Malları Haftası kapsamında renkli bir etkinlik gerçekleştirildi. İlçenin tek köy ilkokulu olma özelliğini taşıyan okulda düzenlenen programa İlçe Milli Eğitim Müdürü İsmail İnan, Şube Müdürü Bulut Uyar, öğretmenler, öğrenciler, veliler ve köy halkı katıldı.

Etkinlikte veliler ve köy halkı, evlerinde hazırladıkları yerli ürünleri okul bahçesine getirerek hem öğrencilere hem de ziyaretçilere ikram etti. Köy halkının yoğun ilgisi, programın sıcak ve dayanışma dolu bir köy atmosferinde gerçekleştirilmesini sağladı.

Programda konuşan İlçe Milli Eğitim Müdürü İsmail İnan, Tutum, Yatırım ve Türk Malları Haftası'nın; köy halkı, öğrenciler ve velileri bir araya getiren, birlik duygusunu pekiştiren önemli bir hafta olduğunu vurguladı. Bu tür etkinliklerin yerli ürünler üzerinden ortak kültürü yaşattığını ifade eden İnan, 'Etkinlikler sayesinde hem tasarruf bilinci gelişir hem de yerli malı kullanmanın ülke ekonomisine katkısı konusunda farkındalık oluşur' dedi.

İnan, programa katkı sunan tüm köylülere, öğretmenlere ve emeği geçenlere teşekkür ederek etkinliği düzenleyen Güleş Köyü İlkokulu'nu tebrik etti.