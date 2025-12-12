İzmir Büyükşehir Belediyesi, dezavantajlı mahallelerde yaşayan kadınların kişisel bakım ve sosyal destek hizmetlerine erişimini artırmak amacıyla Güçlenme Durağı Mobil Kuaförlük Hizmetini başlattı. İlk durak Bayraklı Onur Mahallesi oldu.

İZMİR (İGFA) - İzmir Büyükşehir Belediyesi, kadınların sosyal yaşamda güçlenmesini desteklemek ve belediye hizmetlerine erişimini kolaylaştırmak amacıyla Güçlenme Durağı Mobil Kuaförlük Hizmetini hayata geçirdi. Kadın ve Aile Hizmetleri Dairesi Başkanlığı Kadın Çalışmaları Şube Müdürlüğü tarafından yürütülen proje, Bayraklı Onur Mahallesi'nde başladı.

Hizmet kapsamında kadınlar ücretsiz saç kesimi ve fön uygulamalarından yararlandı; aynı zamanda kadın sağlığı, yasal haklar, kadın hakları ve toplumsal cinsiyet eşitliği gibi konularda uzmanlardan eğitim aldı. Proje, muhtarlıklarla iş birliği içinde her hafta farklı bir mahallede sürdürülecek.

Mobil hizmet noktalarında kadınlar hem kişisel bakımlarını yaptırıyor hem de belediyenin uzman ekibiyle bir araya gelerek farkındalık artırıcı eğitimlere katılıyor. Güçlenme Durağı, kadınların belediyenin diğer sosyal destek mekanizmalarına yönlendirilmesinde de bir köprü görevi üstlenecek. Randevular, mahalle muhtarlıkları aracılığıyla alınacak.