Batman ve İlçelerinde Görev Yapan Ebelere 'Temel Yenidoğan Bakımı' Eğitimi Düzenlendi

BATMAN (İGFA) - Batman'da Halk Sağlığı Hizmetleri Başkanlığı tarafından, merkez ve ilçelerde görev yapan ebeler için 'Temel Yenidoğan Bakımı Eğitimi' gerçekleştirildi. Tılmerç Eğitim Salonu'nda düzenlenen programda, yenidoğan sağlığına dair önemli konular hem teorik hem de uygulamalı olarak ele alındı.

Eğitime Batman merkez ile Kozluk, Sason, Beşiri, Hasankeyf ve Gercüş ilçeleri ile özel hastanelerde görev yapan ebeler katıldı. Eğitimler, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Talat Kardaş, Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Rozerin Şengül Taşbaş, Halk Sağlığı Hizmetleri Başkanlığı Bulaşıcı Olmayan Hastalıklar Birimi Sorumlusu Hemşire Nuray Sarı, Eğitim Hemşiresi Çağla Konak, ATT Davut Soyvural, Ebe Mizgin Kutlu ve Ebe Nevin Alkılınç Şimşek tarafından verildi.

Program kapsamında; yenidoğanın ilk değerlendirilmesi, solunum ve ısı yönetimi, hijyen ve cilt bakımı, emzirme danışmanlığı, beslenme, sarılık ve enfeksiyonların erken fark edilmesi ile acil durumlarda doğru yaklaşım gibi temel konular aktarıldı. Eğitimi başarıyla tamamlayan ebeler, program sonunda katılım belgelerini aldı.