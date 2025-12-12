Kocaeli Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz, Gebze Belediyesi ile İstanbul Medeniyet Üniversitesi iş birliğinde hayata geçirilecek olan Cevher Çocuk Projesi'ni belediyenin ve kendi resmi sosyal medya hesapları üzerinden kamuoyuna duyurdu.

KOCAELİ (İGFA) - Kocaeli'de Başkan Büyükgöz'ün sosyal medya paylaşımında yer verdiği bilgilere göre Cevher Çocuk Projesi; çocukların bilim, sanat, tasarım, düşünme becerileri ve yenilikçi alanlarda gelişimini desteklemek üzere hazırlanmış çok yönlü bir üstün zekâlı çocuklar eğitim modeli olarak planlandı.

Proje, çocukların bireysel yeteneklerini bilimsel yöntemlerle analiz eden ve özel gelişim rehberliği sunmayı amaçlayan bir yapıyla kurgulanıyor.

BAŞKAN BÜYÜKGÖZ: 'GELECEĞİN CEVHERLERİNİ KEŞFETMEK İÇİN YOLA ÇIKIYORUZ'

Projenin duyurulması sırasında Başkan Zinnur Büyükgöz, sosyal medya paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

'Geleceğin cevherlerini keşfetmek için yola çıkıyoruz. Çocuklar; bilim, sanat ve keşif dolu bir öğrenme yolculuğuna çıkacak. Hem öğrenecekler hem de kendi potansiyellerini keşfedecekler.'

Başkan Büyükgöz, eğitim modelinin üniversite iş birliği ile bilimsel bir temele oturtulduğunu ve sürecin detaylarının ilerleyen günlerde paylaşılacağını vurguladı.

İSTANBUL MEDENİYET ÜNİVERSİTESİ AKADEMİK DESTEK SAĞLIYOR

Sosyal medya duyurusunda verilen bilgilere göre proje; eğitim içeriklerinin hazırlanması, çocukların yetenek analizleri ve bilimsel program geliştirme süreçlerinde İstanbul Medeniyet Üniversitesi'nin akademik desteği ile yürütülecek.

PROTOKOL REKTÖR PROF. DR. GÜLFETTİN ÇELİK İLE İMZALANDI

Gebze Belediyesi ile İstanbul Medeniyet Üniversitesi arasındaki iş birliği, Rektör Prof. Dr. Gülfettin Çelik ile imzalanan resmi protokol doğrultusunda hayata geçiriliyor. Protokolün, çocukların gelişimine yönelik bilimsel tabanlı eğitim modellerinin Gebze'ye kazandırılması açısından önemli bir adım olduğu ifade edildi.

PROJENİN DETAYLARI ÖNÜMÜZDEKİ GÜNLERDE AÇIKLANACAK

Gebze Belediyesi'nden yapılan bilgilendirmeye göre uygulama takvimi, başvuru şartları, eğitim grupları ve lokasyon gibi detaylar önümüzdeki dönemde kamuoyuyla paylaşılacak.

Cevher Çocuk Projesi'nin, Gebze Belediyesi'nin son yıllarda çocuklara ve gençlere yönelik yürüttüğü sosyal, kültürel ve eğitim odaklı yatırımların önemli bir devamı olması bekleniyor.