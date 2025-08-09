Amerika’da dil öğrenmek isteyenler için kapılarını New York’ta açan Just English Dil Okulları, 20 yıllık tecrübesi ve ana dili İngilizce olan öğretmen kadrosuyla fark yaratıyor. Kurumun CEO’su Cüneyt Gürkan, dil eğitimi, sosyal aktiviteler ve statü değişikliği süreçlerine dair önemli bilgileri ABDPost’a anlattı.ABDPOST.COM

ABD (İGFA) - Dil konusunda güçlük çeken, Amerika'da yaşamını sürdüren veya burada kalıcı olmak isteyen kişiler için dil eğitimi hayati öneme sahip.

20 yılı aşkın süredir Türkiye’de faaliyet gösteren Just English, 2018 yılında Amerika’ya açılarak New Jersey, Los Angeles ve son olarak New York’ta kampüslerini hizmete aldı.

ABDPost.com New York Temsilcisi Özlem Özgüt Yörekli de Just English Dil Okulları’nın New York şubesini ziyaret ederek okulun CEO’su Jimmy Cüneyt Gürkan ile İngilizce eğitimi ve göçmenler için statü değişikliği hakkında özel bir röportaj gerçekleştirdi.

“New York’un tam kalbinde, Midtown’da öğrencilerimize sadece sınıf içi değil, hayatın içinde bir eğitim sunuyoruz” diyen CEO Cüneyt Gürkan, müze ziyaretlerinden şehir yürüyüşlerine kadar birçok dersin dış mekanlarda işlendiğini belirtti.

Gürkan, bu yöntemin öğrencilerin motivasyonunu artırdığını ve dil öğrenimini kalıcı hale getirdiğini vurguladı.

Öğretmen Kadrosu Native Speaker

Kurumun yüzde 75 oranında ana dili İngilizce olan öğretmenlerle çalıştığını belirten Gürkan, “Öğrencilerimiz aksansız, doğru telaffuzla İngilizce öğrenmek istiyor. Bu konuda çok hassasız” dedi.

Yörekli’nin kendi deneyimininden yola çıkarak anlattığı, “aksan problemi olan öğretmenler nedeniyle dil eğitiminin yarıda bırakmak zorunda kaldığı” durumla ilgili Gürkan, bunun çok yaygın olduğunu ve Just English olarak bu sorunlara çözüm sunduklarını ifade etti.

Statü Değişikliği: F1 Vizesine Geçiş Mümkün

ABD’deki vize zorlukları nedeniyle birçok kişinin statü değişikliği yoluna başvurduğunu söyleyen Gürkan, özellikle turist ve J1 vizeleriyle gelen öğrencilerin, dil eğitimi alabilmek için F1 öğrenci vizesine geçiş yaptığını belirtti.

CEO, “Bu süreç yasal, ancak dikkat edilmesi gereken bazı kurallar var. 30-60-90 gün kuralı gibi ayrıntılara dikkat edilmeli. Biz öğrencilerimize avukatla çalışmayı öneriyoruz ama kendi süreçlerini yürütmek isteyenlere de destek sağlıyoruz” ifadelerini kullandı.

Türk Öğrencilere Çağrı: Destek Bizden

Latin Amerika’dan yoğun öğrenci ilgisi olduğunu belirten Gürkan, Türk öğrenci oranının az olduğunu ancak artmasını istediklerini söyledi

ABDPost'a konuşan Gürkan, “Her şubemizde en az bir Türkçe bilen çalışanımız var. Türkiye merkezli CRM sistemimizle 7/24 Türkçe destek sunuyoruz. Kendilerini yabancı hissetmeden güvenli ve samimi bir ortamda İngilizce öğrenebilirler” diyerek Türk öğrencileri Just English’e davet etti.