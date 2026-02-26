Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, ASPİLSAN Genel Müdürü Ahmet Turan Özdemir ve Kayseri'ye yatırım planı yapan yerli ve yabancı yatırımcıları makamında konuk etti.

KAYSERİ (İGFA) - Kayseri için çeşitli yatırımları yapmayı planlayan heyetteki Türk yatırımcılar, OAV Grup Yönetim Kurulu Başkanı Murat Ertürk, Kaan Ertürk ile Çinli yatırımcılar Xu Xinjian, Feng Wang, Yaming Zhang, Qian Wu ve ABD'li John Anderson Brown, beraberindeki ASPİLSAN Genel Müdürü Ahmet Turan Özdemir ile birlikte Başkan Büyükkılıç'a makamında ziyarette bulundu.

AK Parti İl Başkanı Hüseyin Okandan'ın da yer aldığı ziyarette, Kayseri'deki altyapı ve yatırım imkânlarından bahsedilirken, istişarelerde bulunuldu.

Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, ziyarete ilişkin yaptığı değerlendirmede 'Kayseri'mizi yüksek teknoloji ve stratejik yatırımların cazibe merkezi haline getirme hedefimiz doğrultusunda çalışmalarımızı kararlılıkla sürdürüyoruz. Nazik ziyaretleri için kıymetli misafirlerimize teşekkür ediyorum' ifadelerinde bulunurken, söz konusu yatırımın Türkiye için, özelde de altyapısı uygun olan Kayseri için önemine değindi.

Ziyarette, AK Parti Kayseri İl Başkanı Hüseyin Okandan ise şehre, siyasi anlamda da yatırım ve teşvik alması noktasında da ön ayak olan, şehrin ağabeyi konumunda bulunduğunu nitelendirdiği Başkan Büyükkılıç'ın, kente yatırım gelmesi noktasında özveri gösterdiğini dile getirdi. Okandan, bu noktada her türlü desteği vermeye de hazır olduklarını sözlerine ekledi.

Konuklarına KAYMEK el sanatları ürünlerini hediye eden Büyükkılıç'a, Çinli yatırımcıların da kristal şehri simgeleyen hediyesi oldu.

Ziyarette, AK Parti Kayseri İl Kadın Kolları Başkanı Meral Koşar, AK Parti Kayseri İl Gençlik Kolları Başkanı Kemal Yiğit ile Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Ufuk Sekmen de yer aldı.