Venezuelalıların en lezzetli ve sevilen yemeklerinden biri olan kahvaltıların vazgeçilmez lezzeti Arepa.

VENEZUELA (İGFA) - Bir ülkeyi tanımanın bir yolu da gastronomisidir. Bu pencereden anlatılacak birçok hikayeden ilkinde, size Venezuelalıların en lezzetli ve sevilen yemeklerinden birini göstermek istiyoruz: lezzetli ve acı Arepa. Arepa, Cumanagota dilinde 'mısır ekmeği' anlamına gelen 'erepa' kelimesinden türemiştir. Arepa, yuvarlak şekilli, mısır unundan yapılmış bir yiyecektir. Tarihçilere göre, elle yapılan bu şekil, güneşe ve aya bir saygı duruşudur.

Arepa, İspanyolların gelişinden önce de vardı ve Kolombiya ve Venezuela kültürünün ve mutfağının bir direği olarak kalmıştır. Ancak bu yemek, günümüzde Anzoátegui eyaletinin (Venezuela) orta-doğu kıyısında yaşayan bu yerli topluluk (Cumanagotos) sayesinde Tierra de Gracia (Lütuf Diyarı) sakinleri tarafından savunulmaktadır.

Yıllar içinde bu yiyecek, ulusal kimliğin bir sembolüne dönüştü. Tarihi, yerli kökenli kültürel mirası, yaşamı, evi, aileyi, anıları, nostaljiyi ve Karayipler'in bu küçük parçasında doğan kişinin soyadını temsil ediyor.

Bir Venezuelalıya 'Arepa ne zaman yenir?' diye sorarsanız, cevap basit: her zaman. İçine peynir (herhangi bir çeşit), tereyağı, yumurta, avokado, tavuk, et, ton balığı veya karides koyarsanız, kahvaltıda, öğle yemeğinde veya akşam yemeğinde yiyebilirsiniz. İç harcı sonsuzdur.

Arepalar nasıl hazırlanır?

Arepaların nasıl hazırlanacağına dair mükemmel bir formül yoktur. Büyükanneler, miktar konusunda her şeyin göz kararı olduğunu söylerler. Ancak, öğrendiklerimize dayanarak adım adım talimatları burada vereceğiz.

Malzemeler: iki su bardağı su, yaklaşık 200 gram önceden pişirilmiş beyaz veya sarı mısır unu (tercih ettiğiniz marka) ve 3 gram tuz. Bazıları karışıma bir tutam tereyağı veya biraz zeytinyağı ekler.

Hazırlanışı basit: Bir kaseye su, tuz, bir miktar (bir yemek kaşığı kadar) zeytinyağı ve azar azar unu ekleyin. Topaklanmaması için ellerinizle hemen karıştırın. Karışım pürüzsüz ve yumuşak olana kadar yoğurun. Çok sulu olduğunu düşünüyorsanız ve arepayı oluşturmak için toplar oluşturamıyorsanız, sıkı bir hamur elde edene kadar azar azar un ekleyin.

Bol yağla tavada kızartılarak veya geleneksel olarak önceden yağlanmış bir budare'de ızgara yapılarak hazırlanabilir. Her iki tarafı da altın kahverengi olana kadar birkaç dakika pişirin.

Nasıl istersiniz? En popüler iç harçlar

Aşağıda, Venezuela'da doldurulmuş arepaların ne olarak bilindiğini anlatacağız, böylece bu ülkeyi ziyaret ettiğinizde olduğu gibi sipariş etme konusunda kendinize güvenebilirsiniz.

Arepa viuda: Bu, içi doldurulmamış ızgara bir arepadır.

Peynirli Arepa: En çok tercih edilenleri sarı peynir, Guayanés peyniri, telita peyniri veya rendelenmiş beyaz peynirle yapılanlar, tereyağlı veya tereyağsız olanlardır.

A Caballo: Üzerinde kızarmış yumurta bulunan bir arepadır.

Reina Pepiada: Bu arepayı tanımlamak için kullanılan ilk kelimenin 'kraliçe' olması tesadüf değil. Venezuela'daki en popüler arepalardan biri olan bu arepanın, 1955'te Miss World ödülünü kazanan ilk Venezuelalı olan Susana Duijim'den adını aldığı söylenir.

Bu arepanın içi tavuk ve avokado ile yapılır. Aşçının damak tadına bağlı olarak karışıma genellikle kırmızı veya beyaz soğan, mayonez, maydanoz ve diğer baharatlar eklenir.

La Catira: Venezuela arepalarının çoğu ismi gibi, arepa catira da özellikle altta yatan anlamı nedeniyle oldukça tuhaftır. Bu adı almasının nedeni, rendelenmiş tavuk ve kaşar peyniri dolgusundan dolayı görünümünün bir catira kadınının saçına çok benzemesidir. Soğan, dolmalık biber, olmazsa olmaz tatlı biber, havuç ve domates salçası içeren bir güveç veya sotede didiklenmiş tavukla yapılır ve piştikten sonra arepayı bu güveç ve rendelenmiş kaşar peyniriyle doldurursunuz.

La Pelúa: Didiklenmiş veya kıyılmış dana eti ve peynir. Bundan daha basit ve lezzetli bir şey olabilir mi? İyi pişmiş ve iyi hazırlanmış dana eti (göbek bifteği adı verilen bir et parçası) ve iri rendelenmiş peynir, Venezuela cennetini tatmak için yeterli olacaktır.

Domino: Siyah ve beyaz, domino taşları gibi. Bu arepaya adını malzemelerin zıt renklerinden mi aldığını bilmiyoruz ama lezzetli ve fark edilmemesi imkansız. İç harcı sadece siyah fasulye ve iri rendelenmiş sert beyaz peynir.

La Sifrina: Bu arepanın adının, bazı sarışın kadınların veya 'sifrinas'ların güzel saçlarını anımsatan sarı rendelenmiş peynir şeritlerinden geldiğine inanılıyor. Venezuela'da 'sifrina' veya 'sifrino' terimleri, lüks bir yaşam tarzı sergileyen veya sergiliyormuş gibi yapan zengin ve kibirli insanları tanımlamak için kullanılır. Konuşurken ağızlarını çok özel bir şekilde kapatıp hareket ettirmeleriyle karakterize edilirler. Bu harekete 'mandibuleo' (alt çene hareketi) denir. Bu tür insanların konuşmasını duymak çok komiktir; Venezuelalılar arasında onları tanımak kolaydır.

Arepa Sifrina, Arepa Reina Pepiada'ya çok benzer; İçinde tavuk, avokado ve mayonez gibi malzemelerle yapılan aynı iç malzeme var. Tek fark, rendelenmiş kaşar peyniri.

DÜNYA AREPA GÜNÜ

2012'den beri, Dünya Arepa Günü her Eylül ayının ikinci cumartesi günü kutlanıyor. Bu özel yemeğe hak ettiği önemi vermek amacıyla, Venezuelalılar tarafından Dünya Arepa Örgütü'nde destekleniyor.

Mısır unundan yapılan bu beyaz daire zamanla evrimleşti ve artık sıradan bir yemek olmaktan çıktı. Çok yönlülüğü inkar edilemez. Arepa, dünyayı dolaşan ve bize bir zamanlar tek olan Büyük Kolombiya kültürlerinin değerini hatırlatan bir elçidir.

Eşsiz kavrulmuş mısır hamuruyla, dışı çıtır, içi yumuşak olan arepa, en seçici yemek tutkunlarının bile damak zevkini fethedebilir. Bu, Venezuela'nın ulusal kimliğinin ve geleneksel mutfağının bir parçasıdır.

Venezuelalıların günlük sofrasının vazgeçilmezi olduğu için Venezuela ekmeği olarak kabul edilir. Bu nedenle, Venezuela'dan sizi bu lezzetli arepanın tadını çıkarmaya davet ediyoruz. Bir kez tattığınızda, başka hiçbir şey yemek istemeyeceksiniz.