Venezuela-Türkiye İş Odası (CAVETURK) Başkanı Hayri Küçükyavuz, Unión Radyosu'na verdiği röportajda, Venezuela ile Türkiye arasındaki ticari ilişkileri derinleştirecek doğrudan, verimli ve güvenli deniz yolunun 15 Eylül'de faaliyete geçeceğini duyurdu.

DULCE FELİCİANO

VENEZUELA (İGFA) - Bu yeni rotayla, "Venezuela, ananas, mango, çarkıfelek meyvesi, limon ve avokado gibi yeni ürünleri CAVETURK aracılığıyla Türkiye'ye ihraç edebilecek, bu ürünler doğrudan ihraç edilecek." dedi.

İlk seferin İskenderun Türkiye Limanı'ndan Venezuela'nın La Guaira kentine yapılacağını belirtti.

Küçükyavuz, mal taşımacılığı için doğrudan deniz yolunun, Venezuela ile Türkiye arasındaki ticari ilişkileri kolaylaştıracağını ve üç yıl içinde 3 milyar dolarlık hedeflenen ticaret hacmine ulaşılmasına yardımcı olacağını ifade etti.

Bu yeni ikili doğrudan ticaret hizmetinin başlatılmasıyla "gemilerin 18 günde varacağını, uluslararası nakliye şirketleriyle yapılan önceki sevkiyatlarda ise gemilerin varış süresinin 60 güne kadar çıktığını" ifadelerini kullandı.

CAVETURK Başkanı, doğrudan deniz yolu taşımacılığının navlun bedelinin yaklaşık 3.400 dolar olduğunu belirterek, "Uluslararası bir şirketin talep ettiği ücretle aynı. Zaten bir tarihimiz var ve bunu kutluyoruz. Görüşmelerin ardından bu ilk adım ve başarı, halihazırda 60'tan fazla şirketi bir araya getiren bir dernek olan Caveturk tarafından atıldı, bu bir gerçek. Gemilerimiz zaten var, tarihimiz var ve en önemlisi konteynerleri doldurup Venezuela'ya getirmek." diye konuştu.

İlk geminin Türkiye'den buğday unu, makarna, çikolata, motor yağı, kozmetik, deterjan, şampuan ve diğer hijyen ürünlerini getireceğini söyledi.

Geminin 400 konteyner, yani 10.000 ton yük taşıma kapasitesine sahip olduğunu açıkladı. İhracata yönelik üretim profiline sahip şirketleri CAVETURK'e katılmaya davet eden Küçükyavuz, "Bu gemiyi doldurup başlayacağız." dedi.

TÜRKİYE'DEKİ VENEZUELA ÜRÜNLERİ

Hayri Küçükyavuz, Karayipler'den Avrasya topraklarına ihraç edilen ürünler arasında kahve, ahtapot, karides, susam gibi ürünlerin yer aldığını belirterek şunları kaydetti;

"Venezuela'dan Türk damak tadına sunulabilecek yeni ürünler arasında ananas, mango, çarkıfelek meyvesi, limon, avokado ve diğer tropikal meyveler yer alacak. İki ülke arasındaki ticaret dengesi bu yıl 800 milyon ABD doları ile kapanabilecek."