Van İl Seçim Kurulu DEM Partisi'nden aday olan ve seçimi ciddi bir oy forkıyla kazanan Abdullah Zeydan'ın sabıkalı olduğunu öne sürerek mazbatasını vermedi. Yüksek Seçim Kurulu, itiraz üzerine Van İl Seçim Kurulu'nun kararını kaldırarak Van Büyükşehir Belediye Başkanlığı mazbatasının DEM Parti adayı Abdullah Zeydan'a verilmesine hükmetti. İlgili karar Yüksek Seçim Kurulu'nda 4'e karşı 7 oyla alındı.

Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi (DEM) de, 31 Mart'ta Van Büyükşehir Belediye Başkanlığına seçilmesine rağmen mahkeme kararıyla seçilme hakkı elinden alınan Abdullah Zeydan'ın mazbatasını alacağını açıkladı.

Partiden yapılan açıklamada, "Kürt halkının, dostlarımızın ve demokratik kamuoyunun direnişi sonucunda Van Büyükşehir Belediyesi Eş Başkanımız Abdullah Zeydan'a mazbatasının verilmesine karar verilmiştir" denildi.

Zeydan 2021'de terör propagandası suçundan hüküm giydiği için seçilme hakkını kaybetmiş, ancak mahkeme 4 Nisan 2023 tarihinde bu suçtan kaynaklı memnu (yasaklanmış) haklarının geri verilmesine hükmetmişti. Mahkeme kararına yasal süre içinde itiraz gelmemiş ve Zeydan'ın adaylığı Yüksek Seçim Kurulu'nca da kabul edilmişti.

Adalet Bakanlığı'nın seçimlerden üç gün önce yaptığı itiraz üzerine mahkeme aynı gün, 29 Mart'ta Zeydan'a haklarının geri verilmesi yönünde kendi verdiği kararı geri almıştı. Bunun üzerine mazbatanın, seçimde ikinci gelen AKP'nin adayı Abdulahat Arvas'a verilmesine karar verilmişti.