İstanbul’da 6 ilçede düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 1 tonun üzerinde madde ve 8 milyon 400 bin hap ele geçirildi, 20 şüpheli tutuklandı.İSTANBUL (İGFA) - İstanbul Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, uyuşturucu imalatı ve ticaretine yönelik geniş çaplı bir operasyon düzenledi.

Bağcılar, Bakırköy, Başakşehir, Bahçelievler, Tuzla ve Silivri ilçelerinde gerçekleştirilen operasyonlarda, 725 kilo 200 gram metamfetamin, 8 milyon 400 bin adet hap, 585 litre katkı maddesi, 144 kilo 180 gram kannabinoid ve 183 kilogram skunk ele geçirildi. Ayrıca, 1 milyon 600 bin boş kapsül, 2 hap basma makinesi, 2 hassas terazi, 2 ruhsatsız tabanca ve 69 fişek de operasyon kapsamında bulundu.

https://twitter.com/istanbul_EGM/status/1920465562464899514

Operasyonda 20 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı ve emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildikleri mahkemece tutuklandı. İstanbul Emniyet Müdürlüğü, “Uyuşturucu tacirlerine karşı mücadelemiz, gençlerimizi koruma mücadelesidir” açıklamasıyla operasyonun önemine vurgu yaptı.

Ele geçirilen maddelerin bir kısmının havlulara emdirilerek Türkiye’ye sokulduğu ve piyasaya sürülmeye çalışıldığı tespit edildi.