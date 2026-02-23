İçişleri Bakanlığı, Van ve Hakkari'de jandarma ekiplerince düzenlenen operasyonlarda 406 kilogram uyuşturucu madde ve 2 bin 540 adet uyuşturucu hap ele geçirildiğini açıkladı.

ANKARA (İGFA) - Jandarma Genel Komutanlığı koordinesinde, Van, Gevaş, Çaldıran, Başkale ve Yüksekova Cumhuriyet Başsavcılıkları ile Narkotik Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı iş birliğinde geniş çaplı operasyonlar düzenlendi.

Operasyonu detaylarını İçişleri Bakanlığı paylaştı.

Van ve Hakkâri İl Jandarma Komutanlıklarınca yürütülen istihbari çalışmalar sonucu gerçekleştirilen operasyonlarda 271 kilogram metamfetamin, 96 kilogram skunk, 39 kilogram esrar olmak üzere toplam 406 kilogram uyuşturucu madde ile 2 bin 540 adet uyuşturucu hap ele geçirildi.

Bakanlık açıklamasında, uyuşturucu imalatı ve ticaretine karşı mücadelenin kararlılıkla sürdürüleceği vurgulandı. Operasyonlarda görev alan Cumhuriyet Başsavcılıkları ile Van ve Hakkâri İl Jandarma Komutanlıkları tebrik edildi.

