Altyapı ve ulaşım hizmetlerini hızlandırmayı hedefleyen Nilüfer Belediyesi, 4 iş makinesi ve 6 kamyonu düzenlenen törenle araç filosuna kattı. Yeni yatırımla birlikte belediyenin araç parkı da yüzde 30 büyüdü. Törende konuşan Nilüfer Belediye Başkanı Şadi Özdemir, 'Nilüfer'in sahadaki gücünü büyütüp, hizmet kapasitemizi güçlendiriyoruz' dedi.

BURSA (İGFA) - Nilüfer Belediyesi, ilçedeki altyapı ve ulaşım hizmetlerini daha etkin, hızlı ve kesintisiz sürdürebilmek amacıyla araç filosunu genişletti.

Nilüfer Belediyesi Alaaddinbey Ek Hizmet Binası'nda düzenlenen törenle, yeni alınan 4 iş makinesi ve 6 kamyon resmen hizmete alındı.

Törene; Nilüfer Belediye Başkanı Şadi Özdemir, Bursa Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mehmet Aydın Saldız, CHP Nilüfer İlçe Başkanı Özgür Şahin, Nilüfer Belediye Başkan Yardımcıları, meclis üyeleri ve muhtarlar katıldı.

'GERÇEK GÜCÜMÜZ SAHADA ORTAYA ÇIKIYOR'

Törenin açılışında konuşan Nilüfer Belediye Başkanı Şadi Özdemir, bir belediyenin asıl performansının şantiyede ve mahallelerdeki çalışmalarda belli olduğuna dikkat çekti. Sahadaki hizmet kapasitesini sürekli olarak güçlendirmeyi hedeflediklerini belirten Başkan Şadi Özdemir, yatırımla ilgili şu bilgileri paylaştı:

'Mevcut 20 iş makinesi ve 13 kamyonumuza ek olarak, 4 iş makinesi ve 6 kamyonu daha filomuza katıyoruz. Böylece iş makinesi sayımızı yüzde 20, kamyon sayımızı yüzde 46 artırıyor, toplam araç parkımızı yüzde 30 büyütmüş oluyoruz.'

DIŞA BAĞIMLILIK AZALACAK, KAYNAKLAR VERİMLİ KULLANILACAK

Yeni araçlarla birlikte vatandaşın taleplerine ve olası sorunlara çok daha kısa sürede müdahale edeceklerini vurgulayan Başkan Şadi Özdemir, bu yatırımın sağladığı ekonomik avantajlara da değindi. Başkan Şadi Özdemir, 'Bakım ve arıza durumlarında iş sürekliliğini kendi imkanlarımızla sağlayacağız. Dışarıdan hizmet alımına daha az ihtiyaç duyulacak, kaynaklarımızı daha verimli, ekonomik ve daha kontrollü kullanacağız' dedi.

Bursa Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mehmet Aydın Saldız ise bu alımın sosyal belediyeciliğin güzel bir örneği olduğunu belirtti. Saldız, Nilüfer'in filosuna katılan bu yeni araçların, Bursa Büyükşehir Belediyesi'nin bölgedeki çalışmalarına da kolaylık ve destek sağlayacağını ifade etti.

Tören, açılış konuşmalarının ardından protokol üyelerinin kurdele kesimiyle sona erdi.



