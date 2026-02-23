AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hüseyin Yayman, 6 Şubat 2023'teki depremlerde hasar gören Hatay Arkeoloji Müzesi'nde yürütülen iyileştirme ve yenileme çalışmalarını inceledi.

HATAY (İGFA) - AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hüseyin Yayman, Hatay Arkeoloji Müzesi'ndeki çalışmaları inceledi. Yayman'a incelemesinde İl Kültür ve Turizm Müdürü Abdullah Dinç, AK Parti İl Başkanı Mustafa Erdoğan ve Müze Müdürü Ali Çelikay eşlik etti.

Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından çalışma başlatılan müzeyi ziyaret eden Yayman, yetkililerden bilgi aldıktan sonra gazetecilere, Kültür ve Turizm Bakanlığı koordinesindeki çalışmaların titizlikle devam ettiğini söyledi.

Müzenin, dünyanın en önemli mozaik müzelerinden olduğunu belirten Hüseyin Yayman, 'Müzemiz, Hatay'ın tarihsel ve kültürel zenginliğini, geleneğini folklorunu ortaya koymaktaydı. Tüm şehrimiz gibi maalesef müzemiz de çok büyük hasar aldı. Şimdi Kültür ve Turizm Bakanlığımızın çalışmalarıyla inşallah yıl sonunda müzemizin bir bölümünü faaliyete açacağız. Müzemizde depremden önce toplam 37 bin eser vardı. Müzemiz yeniden açıldığında bu sayıyı da 40 bine çıkartıp yeni bölümler açmak suretiyle Hatay Arkeoloji Müzesi'ni inşallah hak ettiği yere bir kez daha getireceğiz.' dedi.

HATAY ARKEOLOJİ MÜZESİ 40 BİN ESERLE YENİDEN AÇILACAK

Yayman, Hatay'da sadece konut ve iş yerlerini değil kültür ve sanat dahil olmak üzere yaralı şehri topyekün ayağa kaldırmak istediklerini ifade ederek, burada hayatın yeniden başladığını, sabırla eski güzel günlerimize dönmek için gece gündüz çalıştıklarını söyledi.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hüseyin Yayman açıklamasında şunları kaydetti:

'Hatay açık hava müzesi gibi bir şehirdi. Maalesef depremde müzelerimiz de çok büyük zararlar gördü. Müze Binamız ağır hasar aldı. Çok üzüldük. Geçen zaman içerisinde eserlerimizi tek tek kurtararak zarar görmeyecek biçimde muhafaza ettik. Şuan hepsi güvenli biçimde devletimizin kontrolündedir. Hatay arkeoloji müzesi dünyanın en büyük mozaik müzesiydi. Hatay'ı müzeler şehri haline getirmiştik. Depremden önce müzemizde 37 bin eser vardı. 2026 yılı sonunda 40 bin eserle yeni bir müze olarak açılışını yapacağız. Daha fazla eserle Muhteşem bir geri dönüş olacak. Vatandaşlarımız büyük heyecanla müzemizin açılışını bekliyor. Müzemiz eskisinden çok daha ihtişamlı ve güzel olacak. Hatay yakın zamanda yeniden tarihin, kültürün ve sanat merkezi haline gelecek. Hatay'ımıza verdiği değer için Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'a Hatay halkımız adına sonsuz teşekkür ederiz'.