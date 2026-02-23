Sakarya Büyükşehir Belediyesi, şehrin altyapısını dev yatırımlarla geleceğe hazırlarken diğer taraftan ise vatandaşın ekonomisine katkı sunuyor. Doğru kaynak kullanımı ve maliyet yönetimiyle önemli bir denge politikası uygulandığını ifade eden Büyükşehir Belediye Başkanı Yusuf Alemdar, Türkiye'nin en ucuz ikinci suyunu Sakaryalı vatandaşların kullandığını açıkladı.

SAKARYA (İGFA) - Şehre kazandırılan dev yatırımların yanı sıra, kaynakların en doğru şekilde kullanımıyla düşürülen maliyetler vatandaşların ekonomisine olumlu etki eden Sakarya Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (SASKİ),Türkiye genelinde kaliteli içme suyunu abonelerine en ucuza temin eden ikinci su idaresi oldu.

SU KAYIPLARINI ÖNLEMEK İÇİN 1 MİLYAR TL

Güçlü altyapı hatları ile su kayıplarını minimum seviyeye indirecek 1 milyar TL'lik projenin saha çalışmaları ise yakın zamanda başlayacak. Proje kapsamında ilk olarak Hendek ve Akyazı ilçelerinde 63 kilometrelik, ikinci etap çalışmalarında ise Sapanca'da 48 kilometrelik içme suyu hattı yenilenecek. Bu adımlar su kayıp oranını minimum seviyelere düşürecek.

ÇAMDAĞI VE BALLIKAYA BARAJLARI İÇİN SÜREÇ HIZLA DEVAM EDİYOR

Güçlü altyapı dönüşümünün yanı sıra alternatif kaynaklarla şehrin su geleceği garanti altına alınacak.Büyükşehir Belediye Başkanı Yusuf Alemdar'ınCumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan ile birebir görüşmesinin ardındanBallıkaya ve Çamdağı barajları da hız kazandı. Ballıkaya'dan109,75 milyon metreküp, Çamdağı'ndanise 23 milyon metreküp su Sakarya'ya temin edilecek ve Sapanca Gölü'nün üzerindeki yük büyük oranda hafifleyecek.

BİR MÜJDE DAHA MECLİSTE

Bunların yanı sıra bir diğer yatırım müjdesi de Şubat meclisinde alınan kararla verildi. Diğer çalışmalar haricinde şehrin muhtelif noktalarına 1 milyar TL'lik içme suyu depoları, güçlü altyapı hatlarının inşası için onay alındı.Su kayıplarına yönelik projelerin de hayata geçirileceği yatırımlaenvanter ve iş makinesi alımı da yapılacak. Proje kapsamında Serdivan, Erenler, Adapazarı ve Erenler ilçelerinin içme su altyapısında başlatılacak güçlü dönüşüm ile su kayıp oranları minimum seviyeye indirilecek.

Başkan Alemdar, 'Akyazı, Hendek ve Sapanca ilçelerinde su kayıplarını önleyecek projemizin maliyeti 1 milyar lira. Bunun yanı sıra bir milyar liralık diğer yatırımımızla altyapının birçok noktasına yeni hatlar ve ekipmanlar kazandıracağız. İş makinası envanterimizi genişletiyoruz, vatandaşlarımızın taleplerine hızla karşılık üretmeye çalışıyoruz. Aynı zamanda en hassas noktalarımızdan biri olan su kayıp oranımızı da altyapıda sürdürdüğümüz güçlü dönüşüm projelerimizi hızlandırarak tarihi seviyelere düşüreceğiz' dedi.

'VATANDAŞLARIMIZIN EKONOMİSİNE KATKI SAĞLIYORUZ'

Kaynakları da en doğru şekilde kullandıklarını ifade eden Başkan Alemdar, 'Şehrimizin üstyapısında olduğu gibi altyapısında da her alanda yeni bir çalışmaya imza atıyoruz. Yatırımlarımızın yanı sıra kaynaklarımızı da en doğru şekilde kullanarak suyu abonelerine un uygun fiyatla ulaştıran ikinci büyükşehir belediyesiyiz. Maliyetlerimizi minimize ederek arada sağladığımız kazançla vatandaşlarımızın ekonomisine katkı sağlıyoruz' diye konuştu.