Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, yurt dışında yayınlanan Türk dizilerine yönelik yeni destek programının detaylarını İstanbul'da sektör temsilcileriyle paylaştı. Yeni modelle dizilerin küresel etkisinin güçlendirilmesi hedefleniyor.

İSTANBUL (İGFA) - Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından hazırlanan yurt dışı destek programının ayrıntıları, İstanbul'daki Atatürk Kültür Merkezi'nde düzenlenen toplantıda sektörün önde gelen yapımcıları ve yayıncı kuruluş temsilcileriyle paylaşıldı.

Bakan Mehmet Nuri Ersoy, Türk dizilerinin bugün 170 ülkede yaklaşık 1 milyar izleyiciye ulaştığını ve 1 milyar doları aşan ihracat hacmiyle dünyanın en güçlü televizyon endüstrilerinden biri haline geldiğini vurguladı.

Yeni destek modelinin ölçülebilir, adil ve stratejik bir mekanizma üzerine inşa edildiğini belirten Bakan Ersoy, sektörün uluslararası rekabet gücünü daha da artırmayı amaçladıklarını ifade etti. Program kapsamında Türk dizilerinin küresel görünürlüğünün güçlendirilmesi, aynı zamanda Türkiye'nin tarihî, kültürel ve turistik değerlerinin uluslararası izleyiciye daha etkin biçimde tanıtılmasının hedeflendiğini kaydeden Bakan Ersoy, yeni modelle içerik üretiminin niteliğini ve ihracat kapasitesini artırmayı planlandığını sözlerine ekledi.