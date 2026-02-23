Malatya Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (MASKİ) Genel Müdürlüğü, 2025 yılı yatırım programı kapsamında Pütürge ilçesinde yürüttüğü altyapı çalışmalarını başarıyla tamamladı.

MALATYA (İGFA) - MASKİ Genel Müdürlüğü tarafında icra edilen 2025 yılı yatırım programı ile Pütürge'ye16.6 kilometre yeni içme suyu hattı ve 680 metre kanalizasyon hattı çalışması tamamlandı. 4 adet yeni içme suyu deposu ve 3 adet de sondaj çalışması gerçekleştirildi.

Ayrıca çalışmalar kapsamında 27 içme suyu deposunda bakım, onarım ve64depoda temizlik çalışmaları yapıldı. 16 farklı su kaynağında iyileştirmenin de gerçekleştirildiği çalışmalarda 750metre yağmur suyu hattı standartlara uygun olarak tamamlanarak vatandaşların hizmetine sunuldu.

'YATIRIM PROGRAMIMIZ 37 MİLYON LİRA İLE TAMAMLANDI'

Pütürge ilçesinde gerçekleştirilen çalışmaların son derece önemli olduğunu belirten Pütürge Belediye Başkanı Mikail Sülük, yapılan yatırım ve hizmetlerden dolayı Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Sami Er'e teşekkür etti. Başkan Sülük, '2025 yılı için MASKİ Genel Müdürümüzle yaptığımız toplantıda 25 milyonluk bir yatırım konusunda görüşmüştük. Pütürge'ye 37 milyon yatırım yapıldı. Yarımın yükselme sebebi su kesintileri, değişen şebeke ve ekstra acil durumlardan kaynaklandı' diyerek başta Büyükşehir Belediye Başkanı Sami Er olmak üzere emeği geçen MASKİ Genel Müdürlüğüne teşekkür etti.

'YATIRIMIN ÜSTÜNDEN BİR YATIRIM DAHA GERÇEKLEŞTİRDİK'

Pütürge ilçesinde yapılacak olan 25 milyon değerindeki yatırımının yaşanılan ekstra durumlardan kaynaklı olarak 37 milyon olarak tamamlandığını belirten MASKİ Genel Müdürü Sinan Çeçen:'Başkanımızın da söylediği gibi biz Pütürge anlamında bir önceki toplantımızda aldığımız notlar üzerine 25 milyonluk yatırım planı yapmıştık. Dönem içinde ülke genelinde yaşanan kuraklıktan dolayı Malatyada maalesef etkilendi.Bu nedenle bazı önceliklerimiz değiştiği ve planlarımız arasında olmayan ilave ek işler yaptık. Dolayısıyla yatırım programımızın üstünden bir yatırım daha gerçekleştirmiş olduk. Biz Pütürge ilçemizde 2025 yılı yatırım programının çoğunu yılın son çeyreğinde gerçekleştirdik.' dedi.