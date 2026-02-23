Edirne Valisi Yunus Sezer, Bulgaristan ve Edirne'de etkili olan yoğun yağışlar sonrası artan taşkın riski nedeniyle Tunca Köprüsü'nün ikinci bir duyuruya kadar trafiğe kapatıldığını açıkladı.

EDİRNE (İGFA) - Bulgaristan'da ve Edirne'de etkisini artıran sağanak yağışlar, nehirlerde su seviyesinin yükselmesine neden oldu. Özellikle Tunca Nehri ile Meriç Nehri'nin birleşim noktasında yaşanan geri tepme sonucu su seviyelerinde ciddi artış meydana geldi.

Bazı bölgelerde taşkınların oluştuğu belirtilirken, riskin büyümemesi için Tunca Köprüsü tedbir amacıyla araç ve yaya trafiğine kapatıldı.

???? Bulgaristan ve ilimizde etkili olan yoğun yağışlar nedeniyle oluşan taşkın riski kapsamında Tunca Köprüsü, tedbir amaçlı ikinci bir duyuruya kadar trafiğe kapatılmıştır.



Vali Sezer, ekiplerin sahada 7 gün 24 saat esasına göre çalışmalarını aralıksız sürdürdüğünü vurgulayarak, vatandaşların resmi uyarıları takip etmeleri ve riskli bölgelerden uzak durmaları çağrısında bulundu.