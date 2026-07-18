Türkiye Kültür Yolu Festivali tarafından düzenlenen Van Kültür Yolu Festivali, altıncı gün programında sergi, kültürel mirası yansıtan atölyeler ve söyleşileri bir araya getirdi.

VAN (İGFA) - Van Kültür Yolu Festivali, şehrin geçmişini öne çıkaran atölyeleri ziyaretçilerle buluşturmayı sürdürüyor. Festival kapsamında Van Olgunlaşma Enstitüsü'nde düzenlenen Kanaviçe Atölyesi'nde katılımcılar, etamin kumaşı üzerine temel kanaviçe tekniklerini uygulamalı olarak deneyimledi. Renk ve desen seçiminden iplik kullanımına, doğru dikiş tekniklerinden motif oluşturma süreçlerine kadar kanaviçenin temel aşamaları uzman eğitmenler eşliğinde öğrenen katılımcılar, hem el becerilerini geliştirme hem de kuşaktan kuşağa aktarılan bu zanaatın inceliklerini yakından tanıma fırsatı buldu.

Van Müzesi'nde gerçekleştirilen Geleneksel Bebek Yapımı Atölyesi'nde ise bez bebeklerin üretim süreci tüm aşamalarıyla tanıtıldı. Atölyede kullanılan doğal malzemeler, bebeklerin dikim teknikleri, yöresel kıyafetlerin hazırlanışı ve süsleme detayları uygulamalı olarak gösterilirken, geleneksel bebeklerin bölgenin kültürel belleğindeki yeri, geçmişten günümüze taşıdığı sembolik anlamlar ve somut olmayan kültürel mirasın korunmasındaki önemi katılımcılarla paylaşıldı.

Çömlek Atölyesi'nde katılımcılar, Anadolu'nun en eski zanaatlarından biri olan çömlekçiliğin temel üretim tekniklerini uygulamalı olarak deneyimledi. Katılımcılar, kendi eserlerini oluştururken toprağın sanata dönüşümü, çömlekçiliğin tarihsel gelişimi ve geleneksel üretim anlayışı hakkında da bilgi edindi.

Van Olgunlaşma Enstitüsü'nde üçüncü kez düzenlenen Geleneksel El Sanatları Sergisi, festival ziyaretçilerinin özel ilgisiyle görülmeye devam ediyor. Sergi ile birlikte savatlı Van gümüşlerinden Norduz yününden dokunan kumaşlara kadar kentin zengin el sanatları mirası gözler önüne seriliyor. Şehrin geçmiş izlerinin görüldüğü sergi sanatseverler tarafından dikkatle incelenirken, geleneksel üretim kültürünün de gelecek kuşaklara aktarılması hedefleniyor.

YAZARLIK DENEYİMLERİ VE OKUMA KÜLTÜRÜ SÖYLEŞİLERDE ELE ALINDI

İpekyolu İlçe Halk Kütüphanesi'nde düzenlenen 'Bir Hikâye, Bir Kahraman: Nim' söyleşisinde yazar Emrah Atiş, okurlarıyla bir araya geldi. Söyleşide, karakter oluşturma süreçleri, kurgu teknikleri ve yazarlık deneyimleri üzerine değerlendirmelerde bulunuldu. Katılımcılar, modern edebiyat çerçevesinde eşsiz bilgiler edinirken, etkinlik sonunda gerçekleştirilen soru cevap bölümünde de yazar ile sohbet etme fırsatı yakaladı.

'Aile ve Okuma Kültürü' söyleşisi Van İl Halk Kütüphanesi'nde ziyaretçilerle buluştu. Yazar Erdal Şahin, erken yaşta okuma alışkanlığı kazandırmanın önemi ve ev ortamında okuma kültürünün geliştirilmesine yönelik önerilerini katılımcılarla paylaştı. Ebeveynlerin ilgi gösterdiği söyleşi, çocuklar için kitap okuma sürekliliğini destekleyecek yöntemler aktarıldı.

Van Kültür Yolu Festivali, sergilerden atölyelere, söyleşilere uzanan zengin programıyla kültür ve sanat yolculuğunu yarına kadar sürdürecek.