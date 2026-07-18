Kayseri Talas'ın klasikleri arasına giren Maharetli Eller Kadın Üretici Pazarı, yarın da meraklılarıyla buluşacak.

KAYSERİ (İGFA) - Kayseri Talas Belediyesi ile Kadın Girişimi Üretimi ve İşletme Kooperatifi iş birliği ile sürdürülen ve ilçenin tarihi güzelliklerine sahip Harman Mahallesi Meydanı'nda kurulan Maharetli Eller Kadın Üretici Pazarı'na yarın da vatandaşların yoğun ilgi göstermesi bekleniyor.

Ev hanımları tarafından hazırlanan birbirinden güzel el emeği ürünlerin sergilendiği pazarda el işi tekstil ürünlerinden ahşap çalışmalara, ev yemeklerinden süs eşyalarına kadar pek çok ürün, vatandaşların beğenisine sunuluyor.