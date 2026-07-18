Kayseri Büyükşehir Belediyesi Veteriner İşleri Daire Başkanlığı bünyesindeki Anadolu Harikalar Diyarı Hayvanat Bahçesi'nde tedavi ve rehabilitasyon süreçleri tamamlanan 35 yaban kuşu, yeniden doğal yaşam alanlarına kavuşmaları için Doğa Koruma ve Milli Parklar Kayseri Şube Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi.

KAYSERİ (İGFA) - Kayseri Büyükşehir Belediyesi, yaban hayatının korunması ve biyolojik çeşitliliğin sürdürülebilirliğine yönelik çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.

Doğa Koruma ve Milli Parklar Kayseri Şube Müdürlüğü ekiplerince doğadan yaralı halde alınarak Kayseri Büyükşehir Belediyesi Veteriner İşleri Daire Başkanlığı'na bağlı Anadolu Harikalar Diyarı Hayvanat Bahçesi'ne getirilen yaban kuşlarının tedavi ve rehabilitasyon süreçleri titizlikle tamamlandı.

Veteriner hekimler ve uzman ekiplerin gözetiminde sağlıklarına kavuşturulan 5 kızıl şahin, 9 kerkenez, 18 güvercin ve 3 kumru olmak üzere toplam 35 kuş, yeniden doğal yaşam alanlarına bırakılmaları amacıyla Doğa Koruma ve Milli Parklar Kayseri Şube Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi.

Başkan Dr. Memduh Büyükkılıç yönetimindeki Kayseri Büyükşehir Belediyesi, sahip olduğu modern rehabilitasyon altyapısı ve uzman kadrosuyla yalnızca sahipsiz hayvanlara değil, yaban hayatının korunmasına yönelik çalışmalara da önemli katkı sunuyor.