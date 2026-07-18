Kayseri Büyükşehir Belediyesi, Erciyes'i dört mevsim yaşayan bir turizm ve spor destinasyonuna dönüştürme vizyonu doğrultusunda 2 bin 200 metre rakımda hizmete sunduğu Çadır ve Karavan Kamp Alanı ile doğaseverlere konforlu kamp deneyimi sunuyor.

KAYSERİ (İGFA) - Kayseri Büyükşehir Belediyesi, Başkan Dr. Memduh Büyükkılıç'ın öncülüğünde yürüttüğü turizm ve spor yatırımlarıyla Erciyes'i yalnızca kış aylarının değil, yılın 12 ayı yaşayan cazibe merkezlerinden biri haline getirmeye devam ediyor.

Türkiye'nin önde gelen kayak merkezlerinden Erciyes'te yaz sezonunu da hareketlendirecek yeni projeleri hayata geçiren Büyükşehir Belediyesi, 2 bin 200 metre rakımda hizmet veren Çadır ve Karavan Kamp Alanı ile doğa ve macera tutkunlarına eşsiz bir kamp deneyimi sunuyor.

Bu kapsamda Büyükşehir Belediyesi Erciyes A.Ş., Erciyes'in 2 bin 200 metre rakımında hizmet veren Çadır ve Karavan Kamp Alanı ile vatandaşları eşsiz bir kamp deneyimine davet ediyor.

'Havalar ısındıysa bahaneler de eridi' sloganıyla kamp sezonunu açan Erciyes A.Ş., ziyaretçilere ister kendi çadırlarıyla gelme, ister hazır kurulu çadırlarda konforlu kamp yapma imkânı sunuyor. Karavanıyla Erciyes'e gelen misafirler için ise geniş ve donanımlı karavan kamp alanı hizmet veriyor.

Çadır Kamp Alanı'nda; temiz su, duş, lavabo ve WC, çocuk oyun alanı, basketbol sahası, futbol sahası, plaj voleybolu sahası gibi sosyal ve temel ihtiyaçlara yönelik tüm imkânlar yer alıyor. Kamp yapmak isteyenler için 8 metrekarelik 4 kişilik kamp çadırı 750 TL, çadır alanı kiralama ücreti ise 250 TL olarak belirlendi.

Karavan Kamp Alanı'nda ise; temiz su bağlantısı, atık su boşaltma noktası, elektrik bağlantısı, duş, lavabo ve WC, mutfak, buzdolabı, ocak, çamaşır makinesi ve kurutma makinesi hizmetleri sunulurken, kampçıların ihtiyaç duyabileceği deterjana kadar tüm detaylar düşünüldü. Karavan kamp alanı kullanım ücreti ise bin TL olarak açıklandı.

Erciyes'in temiz havası, serin yaz akşamları ve yıldızlarla süslenen gökyüzü eşliğinde doğayla iç içe vakit geçirmek isteyen kamp tutkunları, Büyükşehir Belediyesi'nin hayata geçirdiği bu yeni yaşam alanında konfor ve macerayı bir arada yaşayabilecek.

Öte yandan Kayseri Büyükşehir Belediyesi ile Erciyes A.Ş., Spor A.Ş. ve Meysu iş birliğiyle hafta sonu Erciyes Plaj Voleybolu Turnuvası düzenlenecek

Büyükşehir Belediyesi, Erciyes'te hayata geçirdiği kamp alanı ve düzenlediği ulusal spor organizasyonlarıyla, kentin turizm çeşitliliğini artırırken Erciyes'i dört mevsim yaşayan bir doğa, spor ve turizm merkezi haline getirmeyi sürdürüyor.