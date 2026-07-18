İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) iştiraki Metro İstanbul'un bu yıl altıncı kez düzenlediği Açık Hava Sinema Günleri, 21 Temmuz-27 Ağustos tarihleri arasında Esenler Yerleşkesi'nde sinemaseverlerle buluşacak. Her Salı ve Perşembe günü gerçekleştirilecek ücretsiz gösterimlerde toplam 12 film izleyiciyle buluşacak.

İSTANBUL (İGFA) - Türkiye'nin en büyük kent içi raylı sistem işletmecisi Metro İstanbul, geleneksel hale getirdiği Açık Hava Sinema Günleri ile bu yaz da İstanbulluları açık havada sinema keyfinde buluşturuyor. 21 Temmuz-27 Ağustos 2026 tarihleri arasında her Salı ve Perşembe günü saat 21.00'de Metro İstanbul Esenler Yerleşkesi'nde gerçekleştirilecek etkinlik kapsamında, Yeşilçam klasiklerinden çocuk filmlerine uzanan seçkide toplam 12 film ücretsiz olarak gösterilecek. İstanbulluların yoğun ilgi gösterdiği Açık Hava Sinema Günleri'nde film gösterimlerinin yanı sıra katılımcılara patlamış mısır, limonata ve sıcak içecek ikramı da yapılacak. Yaz akşamlarını kültür ve sanatla buluşturan etkinlik, her yaştan sinemasevere keyifli bir açık hava deneyimi sunacak.

İlk kez 2021 yılında düzenlenen ve geleneksel hale gelen Metro İstanbul Açık Hava Sinema Günleri'nde bugüne kadar toplam 85 bin 274 İstanbullu ağırlandı. Metro İstanbul, tüm İstanbulluları aileleri ve sevdikleriyle birlikte yaz akşamlarının vazgeçilmez etkinliklerinden biri haline gelen Açık Hava Sinema Günleri'ne davet ediyor. Etkinliğe katılmak isteyen İstanbulluların etkinlik.metro.istanbul/2026AcikHavaSinemasi linki üzerinden ücretsiz kayıt yaptırmaları gerekiyor.