Osmangazi Belediyesi, ilçe genelindeki kreşlerinde eğitim gören öğrencilerini doğayla buluşturarak, ata binmeden atölye çalışmalarına uzanan birbirinden renkli etkinliklerle çocukların sosyal, zihinsel ve fiziksel gelişimlerine katkı sağlayan unutulmaz bir deneyim yaşattı.

BURSA (İGFA) - Osmangazi Belediyesi, geleceğin sağlıklı, mutlu ve özgüvenli bireylerini yetiştirme hedefi doğrultusunda çocukların gelişimine katkı sağlayacak çalışmalarını sürdürüyor. Bu kapsamda çocukların erken yaşta doğayla bağ kurması, keşfetme duygularının gelişmesi ve sosyal becerilerinin güçlenmesi hedefiyle gerçekleşen etkinlikte Ayça Azak, Candan Genceroğlu ile Zübeyde Ana Kreş ve Gündüz Bakımevleri'nde eğitim gören çocuklar, Yeşil Düşler Çiftliği'nde unutulmaz bir gün yaşadı. Günün ilk saatlerinden itibaren büyük bir heyecanla çiftliğe gelen çocuklar, şehir hayatının dışında doğanın huzurlu atmosferinde birbirinden renkli etkinliklere katıldı. Gün boyunca ata binme deneyimi yaşayan çocuklar, çemberlerden atlayıp çeşitli parkurlarda hareket ederek fiziksel aktivitelerle keyifli anlar yaşarken, müzik aletlerini deneyerek ritim duygularını geliştirdi. Doğanın sunduğu zenginlikleri keşfeden çocuklar, çevreyi gözlemleyerek farklı bitki ve canlıları tanıma fırsatı yakaladı. Gün boyunca düzenlenen eğitici oyunlar ve birbirinden renkli atölye çalışmaları ise çocukların hem el becerilerini hem de yaratıcılıklarını destekledi.

Doğanın içinde geçirilen her anı büyük bir heyecanla yaşayan çocuklar, oyunlarla dolu etkinliklerde arkadaşlarıyla birlikte sosyalleşirken paylaşmayı, birlikte hareket etmeyi ve keşfetmenin mutluluğunu da tecrübe etti.

'Çocuklarımızın Bütüncül Gelişimlerine Katkı Sağlamayı Hedefliyoruz'

Kreşlerden Sorumlu Koordinatör Rabia Can, gerçekleştirilen etkinliğin çocukların gelişimi açısından büyük önem taşıdığını belirterek şu ifadeleri kullandı:

'Çocuklarımız burada hem doğayla vakit geçirme fırsatı buluyor hem de birbirinden farklı deneyimler kazanıyor. At biniciliği, doğa gözlemi ve çiftlik çalışmaları gibi çeşitli etkinlikler gerçekleştiriyoruz. Oldukça keyifli ve verimli bir gün geçiriyoruz. Çocuklarımızın özgüvenlerini, sosyal becerilerini ve duygusal gelişimlerini önemsiyoruz. Yaparak, yaşayarak öğrenmelerine fırsat sunuyoruz. Aslında eğitim dediğimiz süreç aslında çok bütüncül bir yapıdan oluşuyor. Biz de çocuklarımızın bu bütüncül gelişimlerine katkı sağlamayı hedefliyoruz. Doğa ile iç içe vakit geçirmelerini hem zihinsel gelişimleri, hem de sosyalleşmeleri açısından önemsiyoruz. Çocuklarımızın doğayla iç içe vakit geçirmelerine olanak sağlayan, onların gelişimini önemseyen Osmangazi Belediye Başkanımız Erkan Aydın'a bizlere bu fırsatı sunduğu için teşekkür ediyoruz.'

Etkinlik sonunda duygu ve düşüncelerini paylaşan çocuklar, ata bindikleri için çok mutlu olduklarını, oyunlar oynadıklarını, yeni arkadaşlar edindiklerini ve doğada vakit geçirmekten büyük keyif aldıklarını söyledi.